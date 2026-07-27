بیش از ۶۳۰ هزار نفر از جمعیت اردبیل تحت پوشش تأمیناجتماعی قرار دارند
مدیرکل تأمیناجتماعی استان اردبیل گفت: بیش از ۶۳۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش خدمات سازمان تأمیناجتماعی قرار دارند.
به گزارش ایلنا، جلال کریمنیا در نشست با نماینده مردم شریف اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس، در گزارشی جامع از وضعیت منابع و مصارف سازمان در استان، عملکرد حوزه بیمهای، پروژههای عمرانی و برنامههای توسعهای ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۳۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش خدمات سازمان تأمیناجتماعی قرار دارند، اظهار کرد: ماهانه حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و سایر تعهدات بلندمدت پرداخت میشود و با احتساب هزینههای درمان، تعهدات کوتاهمدت و سایر پرداختها، مجموع هزینههای ماهانه سازمان در استان از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فراتر میرود.
کریمنیا افزود: درآمدهای بیمهای استان به طور متوسط حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ماه است و اختلاف میان منابع و مصارف از طریق مدیریت یکپارچه صندوق ملی و بیننسلی تأمیناجتماعی جبران میشود تا هیچگونه خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.
وی با تأکید بر اینکه پایداری تأمیناجتماعی در گرو رونق تولید، توسعه اشتغال رسمی، پرداخت بهموقع حق بیمه و حمایت از کارفرمایان قانونمدار است، خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان در استان، حمایت از تولید، حفظ اشتغال، تعامل سازنده با کارفرمایان، تکریم بیمهشدگان و صیانت از منابع بیننسلی سازمان است.
مدیرکل تأمیناجتماعی استان همچنین گزارشی از پروژههای عمرانی در دست اجرا و برنامهریزیشده ارائه کرد و گفت: توسعه فضای فیزیکی شعبه دو اردبیل، تکمیل پروژه درمانگاه شماره دو اردبیل و بایگانی راکد اسناد، پروژه توسعهای شعب استان و سایر طرحهای توسعهای با هدف افزایش کیفیت خدمات، کاهش مراجعات، توسعه زیرساختهای بیمهای و درمانی و ارتقای رضایتمندی مردم در حال اجرا یا پیگیری است.
در ادامه، حبیب جاهد مدیر درمان تأمیناجتماعی استان اردبیل نیز گزارشی از عملکرد حوزه درمان ارائه کرد و گفت: توسعه خدمات درمانی، ارتقای تجهیزات پزشکی، جذب نیروی انسانی متخصص، بهبود زیرساختهای مراکز درمانی و اجرای برنامههای تحولآفرین در حوزه سلامت از اولویتهای مدیریت درمان استان است.
وی افزود: خوشبختانه در ایام جنگ های تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، با برنامهریزی مناسب، هیچگونه وقفهای در ارائه خدمات درمانی، تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات بیمارستانی ایجاد نشد و تمامی مراکز درمانی با آمادگی کامل به مردم خدمترسانی کردند.