خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت آبفا استان خبر داد؛

بهره‌مندی ۲۶ هزار روستایی از آب آشامیدنی پایدار در لرستان

بهره‌مندی ۲۶ هزار روستایی از آب آشامیدنی پایدار در لرستان
کد خبر : 1818914
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: با مشارکت خیر آب‌رسان کشور یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های آبرسانی روستایی استان باهدف تأمین آب شرب پایدار ۲۶ هزار روستایی تکمیل شد.

به گزارش ایلنا، نورالدین نوریزدان روز دوشنبه پنجم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این طرح بزرگ آبرسانی با اجرای ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال، احداث ۱۱ باب مخزن ذخیره آب، ۱۰ ایستگاه پمپاژ، بهسازی ۸ دهنه چشمه و حفر ۳ حلقه چاه، زمینه بهره‌مندی بیش از ۲۶ هزار نفر از جمعیت روستایی استان را از آب شرب پایدار فراهم کرده است. 

وی افزود: اجرای این پروژه حاصل یک هم‌افزایی ارزشمند میان مجموعه مدیریت ارشد استان، شرکت آب و فاضلاب لرستان و خیرین آب‌رسان کشور است که با رویکرد محرومیت‌زدایی و ارتقای سطح خدمات زیرساختی در مناطق روستایی اجرا شد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به نقش حمایت‌های استاندار لرستان در پیشبرد این طرح، تصریح کرد: همراهی و پیگیری‌های استاندار زمینه تسریع در اجرای این پروژه و تحقق یکی از مطالبات مهم مردم مناطق روستایی استان را فراهم کرد و این اقدام به‌عنوان گامی ماندگار در توسعه زیرساخت‌های آبرسانی لرستان ثبت خواهد شد. 

نوریزدان ادامه داد: این پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا شده و علاوه بر تأمین آب پایدار، نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی، افزایش رضایتمندی مردم و جلوگیری از مهاجرت ناشی از مشکلات زیرساختی در روستاها دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل