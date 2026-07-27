مدیرعامل شرکت آبفا استان خبر داد؛
بهرهمندی ۲۶ هزار روستایی از آب آشامیدنی پایدار در لرستان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: با مشارکت خیر آبرسان کشور یکی از بزرگترین طرحهای آبرسانی روستایی استان باهدف تأمین آب شرب پایدار ۲۶ هزار روستایی تکمیل شد.
به گزارش ایلنا، نورالدین نوریزدان روز دوشنبه پنجم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این طرح بزرگ آبرسانی با اجرای ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال، احداث ۱۱ باب مخزن ذخیره آب، ۱۰ ایستگاه پمپاژ، بهسازی ۸ دهنه چشمه و حفر ۳ حلقه چاه، زمینه بهرهمندی بیش از ۲۶ هزار نفر از جمعیت روستایی استان را از آب شرب پایدار فراهم کرده است.
وی افزود: اجرای این پروژه حاصل یک همافزایی ارزشمند میان مجموعه مدیریت ارشد استان، شرکت آب و فاضلاب لرستان و خیرین آبرسان کشور است که با رویکرد محرومیتزدایی و ارتقای سطح خدمات زیرساختی در مناطق روستایی اجرا شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به نقش حمایتهای استاندار لرستان در پیشبرد این طرح، تصریح کرد: همراهی و پیگیریهای استاندار زمینه تسریع در اجرای این پروژه و تحقق یکی از مطالبات مهم مردم مناطق روستایی استان را فراهم کرد و این اقدام بهعنوان گامی ماندگار در توسعه زیرساختهای آبرسانی لرستان ثبت خواهد شد.
نوریزدان ادامه داد: این پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا شده و علاوه بر تأمین آب پایدار، نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی، افزایش رضایتمندی مردم و جلوگیری از مهاجرت ناشی از مشکلات زیرساختی در روستاها دارد.