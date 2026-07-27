به گزارش ایلنا، نورالدین نوریزدان روز دوشنبه پنجم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این طرح بزرگ آبرسانی با اجرای ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال، احداث ۱۱ باب مخزن ذخیره آب، ۱۰ ایستگاه پمپاژ، بهسازی ۸ دهنه چشمه و حفر ۳ حلقه چاه، زمینه بهره‌مندی بیش از ۲۶ هزار نفر از جمعیت روستایی استان را از آب شرب پایدار فراهم کرده است.

وی افزود: اجرای این پروژه حاصل یک هم‌افزایی ارزشمند میان مجموعه مدیریت ارشد استان، شرکت آب و فاضلاب لرستان و خیرین آب‌رسان کشور است که با رویکرد محرومیت‌زدایی و ارتقای سطح خدمات زیرساختی در مناطق روستایی اجرا شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به نقش حمایت‌های استاندار لرستان در پیشبرد این طرح، تصریح کرد: همراهی و پیگیری‌های استاندار زمینه تسریع در اجرای این پروژه و تحقق یکی از مطالبات مهم مردم مناطق روستایی استان را فراهم کرد و این اقدام به‌عنوان گامی ماندگار در توسعه زیرساخت‌های آبرسانی لرستان ثبت خواهد شد.

نوریزدان ادامه داد: این پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا شده و علاوه بر تأمین آب پایدار، نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی، افزایش رضایتمندی مردم و جلوگیری از مهاجرت ناشی از مشکلات زیرساختی در روستاها دارد.

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