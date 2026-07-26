بازگشایی محور ترانزیتی زاهدان–خاش در کمتر از ۳ ساعت پس از تخریب توسط گروهک تروریستی

به گزارش ایلنا، محمدرضا دشتی‌زاده با اشاره به تخریب بخشی از محور ترانزیتی زاهدان–خاش در کیلومتر ۱۹ بر اثر اقدام خرابکارانه گروهک تروریستی اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تعداد ۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری به محل اعزام شدند و عملیات بازگشایی و ترمیم مسیر را آغاز کردند.

وی با تأکید بر اهمیت این محور به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیتی استان تصریح کرد: با پایان عملیات اضطراری، تردد وسایل نقلیه در این مسیر بدون وقفه برقرار شد و هم‌اکنون عبورومرور در محور زاهدان–خاش در جریان است.

دشتی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: این حادثه هیچ‌گونه تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشت و نیروهای راهداری با حضور سریع و هماهنگ، ضمن ایمن‌سازی مسیر، شرایط را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگرداندند.

سرپرست معاونت راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از تلاش و آمادگی نیروهای راهداری استان در مدیریت شرایط اضطراری و حفظ پایداری شبکه راه‌های استان قدردانی کرد و بر تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به کاربران جاده‌ای تأکید کرد.

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