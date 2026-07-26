خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشایی محور ترانزیتی زاهدان–خاش در کمتر از ۳ ساعت پس از تخریب توسط گروهک تروریستی

بازگشایی محور ترانزیتی زاهدان–خاش در کمتر از ۳ ساعت پس از تخریب توسط گروهک تروریستی
کد خبر : 1818889
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست معاونت راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از بازگشایی سریع محور ترانزیتی زاهدان–خاش در کمتر از ۳ ساعت پس از حادثه خرابکارانه گروهک تروریستی و برقراری تردد در این مسیر خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا دشتی‌زاده با اشاره به تخریب بخشی از محور ترانزیتی زاهدان–خاش در کیلومتر ۱۹ بر اثر اقدام خرابکارانه گروهک تروریستی اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تعداد ۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری به محل اعزام شدند و عملیات بازگشایی و ترمیم مسیر را آغاز کردند.

وی با تأکید بر اهمیت این محور به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیتی استان تصریح کرد: با پایان عملیات اضطراری، تردد وسایل نقلیه در این مسیر بدون وقفه برقرار شد و هم‌اکنون عبورومرور در محور زاهدان–خاش در جریان است.

دشتی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: این حادثه هیچ‌گونه تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشت و نیروهای راهداری با حضور سریع و هماهنگ، ضمن ایمن‌سازی مسیر، شرایط را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگرداندند.

سرپرست معاونت راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از تلاش و آمادگی نیروهای راهداری استان در مدیریت شرایط اضطراری و حفظ پایداری شبکه راه‌های استان قدردانی کرد و بر تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به کاربران جاده‌ای تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل