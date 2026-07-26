استاندار ایلام:
مرز مهران روی مدار خدمت/ ۶۱۰ هزار زائر با آرامش از گذرگاه عبور کردند
استاندار ایلام از ثبت بیش از ۶۱۰ هزار تردد زائر از مرز بینالمللی مهران از آغاز سفرهای اربعین خبر داد و گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی، نیروهای خدماتی و صدها موکب مردمی، روند خدمترسانی و تردد زائران در این گذرگاه بهصورت روان و منظم در حال انجام است
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی، روز یکشنبه در نشست وبیناری ستاد مرکزی اربعین به ریاست وزیر کشور، با اشاره به روند خدمترسانی در مرز مهران اظهار کرد: از آغاز سفرهای اربعین تاکنون بیش از ۶۱۰ هزار تردد در این گذرگاه بینالمللی به ثبت رسیده که تنها در شبانهروز گذشته ۱۴۵ هزار تردد انجام شده است.
وی با بیان اینکه هماهنگی مطلوب میان مسئولان ایرانی و عراقی زمینه تسهیل عبور زائران را فراهم کرده است، افزود: بازدیدهای میدانی دبیر ستاد مرکزی اربعین و تعامل مناسب با استاندار واسط عراق، شرایط مناسبی را در دو سوی مرز ایجاد کرده و تردد زائران با نظم و روانی مطلوب در حال انجام است.
استاندار ایلام با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: با وجود افزایش حجم سفرها در برخی ساعات، مسیرهای منتهی به مرز مهران روان است و تمامی دستگاههای اجرایی، نیروهای خدماتی و حدود ۴۰۰ موکب مردمی با تمام توان در حال ارائه خدمات به زائران هستند.
کرمی از راهاندازی قرارگاه آب در مرز مهران خبر داد و گفت: با توجه به پیشبینی نیاز حدود ۳۰ میلیون بطری آب، تاکنون هشت میلیون بطری در نوار مرزی ذخیرهسازی شده و روند تأمین و انتقال آب همچنان ادامه دارد.
وی ایجاد زیرساختهای جدید در مرز مهران را از دستاوردهای ماندگار اربعین امسال دانست و افزود: این زیرساختها علاوه بر ارتقای کیفیت خدمترسانی در اربعین امسال، در سالهای آینده نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
استاندار ایلام همچنین با اشاره به گرمای هوا، بر مدیریت ویژه خاموشیهای برق در شهرستان مهران تأکید کرد و گفت: پایداری شبکه برق در روزهای اوج حضور زائران نقش مهمی در استمرار خدماترسانی دارد.
کرمی با اشاره به پیشبینی اوج بازگشت زائران در روزهای ششم، هفتم و هشتم شهریور (۱۳، ۱۴ و ۱۵ صفر)، از برنامهریزی برای تأمین ناوگان حملونقل با همکاری استانهای تهران، اصفهان و قم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی خبر داد.
وی در پایان اعلام کرد: هماکنون ۱۲۴ خودروگاه برای خدمترسانی به زائران فعال است و با پیشرفت ۷۰ درصدی خودروگاه بزرگ اربعین، ظرفیت پارک خودروها افزایش یافته و برای پذیرش حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو برنامهریزی شده است؛ بهگونهای که از این نظر هیچ کمبود یا مشکلی پیشبینی نمیشود.