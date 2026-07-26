برگزاری برنامه «ساعت تندرستی و نشاط» ویژه کودکان دارای اوتیسم در اردبیل

به گزارش ایلنا، این برنامه که با هدف ایجاد فضایی شاد، بانشاط و حمایت از کودکان دارای اوتیسم و خانواده‌های آنان برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان در بخش‌های متنوعی از جمله فعالیت‌های ورزشی، بازی‌های گروهی و مهارت‌آموزی حضور می‌یابند.

این برنامه با استقبال خانواده‌ها همراه بوده و تلاش می‌شود تا با فراهم کردن محیطی ایمن، صمیمی و پرنشاط، زمینه تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی کودکان و افزایش تعامل آنان از طریق فعالیت‌های هدفمند فراهم شود.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل با تأکید بر اهمیت توجه به تمامی اقشار جامعه، حمایت از برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی ویژه کودکان دارای نیازهای خاص را از اولویت‌های خود دانسته و همکاری با انجمن‌های مردم‌نهاد را گامی مؤثر در ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگ همدلی در جامعه می‌داند.

انتهای پیام/