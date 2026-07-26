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صدور مجوز حمل ۲۵ هزار تن گندم به چهارمحال و بختیاری ؛آغاز بارگیری محموله ۵ هزار تنی از استان فارس

صدور مجوز حمل ۲۵ هزار تن گندم به چهارمحال و بختیاری ؛آغاز بارگیری محموله ۵ هزار تنی از استان فارس
کد خبر : 1818725
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سرپرست اداره کل غله چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور تأمین ذخایر راهبردی گندم استان چهارمحال و بختیاری، مجوز حمل ۲۵ هزار تن گندم از پنج استان صادر و عملیات بارگیری نخستین محموله به مقدار ۵ هزار تن در استان فارس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا سعیدی امروز  در نشست خبری با خبرنگاران از تعامل سازنده و مؤثر استان فارس در تأمین بخشی از نیاز گندم این استان قدردانی کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های کنترل کیفی، گندم استان فارس از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است و آرد تولیدی از اختلاط آن با سایر ذخایر سیلوی شهید استکی، رضایت کارخانجات آردسازی را به همراه داشته است.

وی  افزود: به منظور تأمین ذخایر راهبردی گندم استان چهارمحال و بختیاری، مجوز حمل ۲۵ هزار تن گندم از پنج استان فارس، خوزستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان صادر شد.

سعیدی بیان کرد: عملیات بارگیری نخستین محموله به مقدار ۵ هزار تن از مراکز خرید بوانات، نورآباد و اقلید در استان فارس آغاز و به سمت سیلوی شهید استکی در شهرکرد ارسال شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای سلسله دیدارهای کاری در هفته جاری خبر داد و گفت: در ادامه روند تأمین گندم مورد نیاز، با مدیران کل غله استان‌های کرمانشاه، خوزستان، ایلام و لرستان دیدار و مذاکراتی جهت تسریع در تحقق سایر مجوزهای صادره و شروع بارگیری انجام خواهد شد.

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