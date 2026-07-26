پویش «کلیک امن» در فارس آغاز میشود؛
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداریهای سایبری در آستانه اربعین
رئیس پلیس فتا استان فارس از اجرای پویش «کلیک امن» همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: این پویش با هدف افزایش آگاهی زائران اربعین و پیشگیری از کلاهبرداریها و آسیبهای مالی در فضای مجازی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالرضا ظهرابی با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی اظهار کرد: با توجه به احتمال افزایش برخی کلاهبرداریهای سایبری در این ایام، پویش «کلیک امن» از سوم تا هشتم مردادماه سال جاری با هدف ارتقای آگاهی و ترویج رفتارهای ایمن دیجیتال در میان زائران اربعین، همزمان با سراسر کشور در استان فارس اجرا میشود.
وی توانمندسازی زائران برای شناسایی نرمافزارهای مخرب، اپلیکیشنهای جعلی و لینکهای آلوده را ضروری دانست و افزود: آگاهیبخشی درباره تهدیدات مالی فضای مجازی در ایام اربعین و ارتقای سواد سایبری زائران نسبت به خطرات و تهدیدات این فضا، نقش مهمی در افزایش امنیت سایبری شهروندان دارد.
رئیس پلیس فتا استان فارس از شهروندان خواست هنگام سفر و استفاده از کارتهای بانکی، مراقب کلاهبرداری از طریق دستگاههای اسکیمِر باشند و کارت بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
ظهرابی همچنین بر ضرورت حفظ محرمانگی رمز کارت بانکی تأکید کرد و گفت: شهروندان ضمن بررسی دقیق رسید تراکنشها، برای دانلود و نصب نرمافزارهای مرتبط با اربعین تنها از منابع معتبر استفاده کنند و از کلیک روی لینکهای ناشناس یا نصب برنامههای اندرویدی از منابع نامعتبر و غیررسمی جداً خودداری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی میتوانند مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا اطلاع دهند.