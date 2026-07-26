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پویش «کلیک امن» در فارس آغاز می‌شود؛

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری‌های سایبری در آستانه اربعین

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری‌های سایبری در آستانه اربعین
کد خبر : 1818716
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رئیس پلیس فتا استان فارس از اجرای پویش «کلیک امن» همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: این پویش با هدف افزایش آگاهی زائران اربعین و پیشگیری از کلاهبرداری‌ها و آسیب‌های مالی در فضای مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالرضا ظهرابی با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی اظهار کرد: با توجه به احتمال افزایش برخی کلاهبرداری‌های سایبری در این ایام، پویش «کلیک امن» از سوم تا هشتم مردادماه سال جاری با هدف ارتقای آگاهی و ترویج رفتارهای ایمن دیجیتال در میان زائران اربعین، همزمان با سراسر کشور در استان فارس اجرا می‌شود.

وی توانمندسازی زائران برای شناسایی نرم‌افزارهای مخرب، اپلیکیشن‌های جعلی و لینک‌های آلوده را ضروری دانست و افزود: آگاهی‌بخشی درباره تهدیدات مالی فضای مجازی در ایام اربعین و ارتقای سواد سایبری زائران نسبت به خطرات و تهدیدات این فضا، نقش مهمی در افزایش امنیت سایبری شهروندان دارد.

رئیس پلیس فتا استان فارس از شهروندان خواست هنگام سفر و استفاده از کارت‌های بانکی، مراقب کلاهبرداری از طریق دستگاه‌های اسکیمِر باشند و کارت بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

ظهرابی همچنین بر ضرورت حفظ محرمانگی رمز کارت بانکی تأکید کرد و گفت: شهروندان ضمن بررسی دقیق رسید تراکنش‌ها، برای دانلود و نصب نرم‌افزارهای مرتبط با اربعین تنها از منابع معتبر استفاده کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس یا نصب برنامه‌های اندرویدی از منابع نامعتبر و غیررسمی جداً خودداری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اطلاع دهند.

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