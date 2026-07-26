ناپدید شدن کودک ۷ ساله در رودخانه کوهرنگ؛ عملیات جستوجو ادامه دارد

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: ۲ تیم امدادی از روز گذشته برای یافتن این کودک به منطقه اعزام شده اند.

وی افزود: پس از گزارش مردمی درباره مفقود شدن این کودک در حاشیه رودخانه زرگ در روستای سختگذر زرگ، نیروهای امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و عملیات جستوجو همچنان با همکاری نیروهای مردمی و امدادگران هلالاحمر کوهرنگ در حال پیگیری است.

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث غرق شدگی اخیر در رودخانه زایندهرود اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی از این موارد، پیکر تعدادی از مفقودشدگان با وجود عملیات گسترده، تاکنون پیدا نشده است.

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