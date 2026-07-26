ناپدید شدن کودک ۷ ساله در رودخانه کوهرنگ؛ عملیات جستوجو ادامه دارد
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از ناپدید شدن یک کودک هفت ساله در رودخانه زرگ، واقع در بخش موگویی شهرستان کوهرنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: ۲ تیم امدادی از روز گذشته برای یافتن این کودک به منطقه اعزام شده اند.
وی افزود: پس از گزارش مردمی درباره مفقود شدن این کودک در حاشیه رودخانه زرگ در روستای سختگذر زرگ، نیروهای امدادی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و عملیات جستوجو همچنان با همکاری نیروهای مردمی و امدادگران هلالاحمر کوهرنگ در حال پیگیری است.
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث غرق شدگی اخیر در رودخانه زایندهرود اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی از این موارد، پیکر تعدادی از مفقودشدگان با وجود عملیات گسترده، تاکنون پیدا نشده است.