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معافیت ساروی‌ها از عوارض ورودی دریا

معافیت ساروی‌ها از عوارض ورودی دریا
کد خبر : 1818706
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سرپرست فرمانداری ساری با اشاره به گلایه‌های شهروندان درباره دریافت عوارض در مسیرهای منتهی به دریا، گفت: بر اساس دستور استاندار مازندران، شهروندان مرکز استان برای ورود به محدوده‌های ساحلی مربوط به دریا از پرداخت عوارض معاف هستند و با دریافت عوارض غیرقانونی نیز برخورد خواهد شد.

به گزارش ایلنا، بهروز اسکندرنیا در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: دریافت عوارض در ورودی‌های منتهی به دریای ساری، طی روزهای اخیر به یکی از موضوعات مورد گلایه و مطالبه شهروندان مرکز استان تبدیل شده است.

وی افزود: بر اساس دستور استاندار مازندران، شهروندان ساروی از پرداخت عوارض ورودی‌های مربوط به دریا، چه در مسیر مستقیم به سمت پلاژ شهرداری و چه در راه‌های دسترسی جاده پلاژ، معاف هستند.

فرماندار ساری با اشاره به بازدید میدانی از مبادی ورودی دریای ساری تصریح کرد: در جریان بازدید از این مسیرها، به‌ویژه خیابان عدالت ۲، دستور جمع‌آوری محل اخذ عوارض صادر شد؛ چراکه این محل فاقد قرارداد بوده و مجوز لازم برای نصب دستگاه کارتخوان و دریافت وجه از مردم را نداشته است.

اسکندرنیا ادامه داد: با مواردی که بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به دریافت عوارض از شهروندان کنند، برخورد خواهد شد و اجازه دریافت وجه خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده داده نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: البته مجموعه‌ها و اماکنی که دارای قرارداد معتبر بوده و مطابق پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی فعالیت می‌کنند، مشمول ضوابط مربوط به خود هستند، اما شهروندان ساری همچنان از پرداخت عوارض ورودی‌های ساحلی معاف خواهند بود.

فرماندار ساری متذکر شد: دریافت هرگونه عوارض از شهروندان ساروی در مسیرهای دسترسی به ساحل، حتی از سوی اماکن دارای قرارداد، در چارچوب تصمیمات اتخاذشده مجاز نیست.

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