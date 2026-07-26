به گزارش خبرنگار ایلنا، در آیینی باشکوه که با حضور مسئولان ارشد دو شهر برگزار شد، شهرهای اردبیل و لاهیجان با امضای تفاهم‌نامه‌ای تاریخی، پیوندی رسمی برای همکاری‌های چندجانبه برقرار کردند. این اقدام که همزمان با مناسبت ارزشمند «روز اردبیل» صورت گرفت، فراتر از یک تشریفات اداری، گامی استراتژیک برای هم‌افزایی دو قطب فرهنگی و تمدنی ایران محسوب می‌شود.

فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، در سخنانی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد رهبر معظم انقلاب و شهدای والامقام، بر اهمیت این پیوند تأکید کرد. وی اظهار داشت: «اردبیل و لاهیجان هر دو از شهرهای صاحب‌هویت و ریشه‌دار در تاریخ تمدن اسلامی ایران هستند. این خواهرخواندگی تنها یک قرارداد نمادین نیست، بلکه بستری عملی برای تبادل تجربیات و معرفی ظرفیت‌های متقابل در حوزه‌های مختلف است.»

وی افزود که این تفاهم‌نامه می‌تواند در محورهای کلیدی از جمله گردشگری، اقتصاد، عمران شهری و توسعه فرهنگی، منشأ اقدامات اجرایی و ملموس باشد. قلندری با اشاره به میراث ماندگار شیخ صفی‌الدین اردبیلی، تأکید کرد که تکیه بر این سرمایه‌های هویتی، راه را برای ایجاد الگوهای موفق در توسعه روابط بین‌شهری هموار می‌کند. انتظار می‌رود با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، شاهد تبادلات فرهنگی و گردشگری بی‌نظیری میان دو منطقه باشیم.

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