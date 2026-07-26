تخصیص ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت برای فعالان فرهنگی اردبیل
استاندار اردبیل، در نشست با فعالان فرهنگی و رسانهای، از تخصیص اعتبار ۲۳۰ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه تالار شهر خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود امامی یگانه در نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان، جزئیات تخصیص بودجه برای پروژههای کلیدی فرهنگی را تشریح کرد. وی اعلام کرد که از مجموع ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته برای تکمیل پروژه تالار شهر اردبیل، ۱۵۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و ۸۰ میلیارد تومان از ردیفهای ملی تأمین شده است. امامی یگانه با تأکید بر اولویتدار بودن این طرح، خواستار حمایت سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارشاد برای تسریع در بهرهبرداری شد.
استاندار در ادامه به حمایتهای عملیاتی از جامعه هنری اشاره کرد و از آغاز فرآیند تأمین زمین برای «طرح مسکن هنرمندان» خبر داد. وی همچنین از نهایی شدن واگذاری زمین در شهرک سینا به انجمن خوشنویسان و فراهم کردن بستری برای فعالیت انجمن سینمای جوانان خبر داد. در بخش تسهیلات مالی نیز وی اعلام کرد ۱۰ میلیارد تومان وام ارزانقیمت از طریق بانکهای عامل، با اولویتبندی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت.
در پایان، استاندار با اشاره به احداث سالن دائمی نمایش در سایت فدک و همچنین تأکید بر نقش مساجد در طرحهای محلهمحور، بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در مدیریت مراکز فرهنگی جهت ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.