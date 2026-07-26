ثبت ۱۲۲ مأموریت اورژانس و درمان ۳۹۳ زائر در مرز چذابه / گرمازدگی در صدر مراجعات

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی امروز یکشنبه بیان کرد: در بازه زمانی ۲۹ تیرماه تا سوم مردادماه ۱۴۰۵، فوریت‌های پزشکی دانشگاه، ۱۲۲ ماموریت شامل ۱۷ ماموریت ترافیکی و ۱۰۵ ماموریت غیرترافیکی داشته که از مجموع کل ماموریت‌های اورژانس، ۶۰ مورد درمان در محل و ۶۲ مورد اعزام به مراکز درمانی ثبت شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ماموریت‌های غیرترافیکی اورژانس ۱۱۵ شامل رسدیگی به ۴۲ مورد گرمازدگی، ۱۲ مورد مشکلات گوارشی، ۱۴ مورد تنفسی، هشت مورد قلبی و ۲۹ ماموریت به دلیل سایر موارد بوده است.

احمدی بلوطکی ادامه داد: همچنین درمانگاه مرزی شهید علی هاشمی چذابه در این بازه زمانی، در مجموع ۳۹۳ مراجعه‌کننده را پذیرش کرد که از این تعداد، ۳۸۴ زائر ایرانی و ۹ زائر غیر ایرانی به مراکز ارائه خدمات سلامت دانشگاه مستقر در محورهای منتهی به مرز چذابه و پایانه مرزی مراجعه کرده و از خدمات لازم بهره‌مند شدند.

رییس اورژانس ۱۱۵ خوزستان اظهار کرد: از مجموع خدمات‌گیرندگان در این مرکز ۳۹۱ نفر در محل، خدمات درمانی لازم را دریافت کردند و ۲ نفر نیز برای درمان‌های تخصصی به بیمارستان اعزام شدند.

وی اضافه کرد: در میان موارد مراجعه به درمانگاه مرزی چذابه، ۷۴ مورد گرمازدگی، ۴۰ مورد مشکلات گوارشی، هشت مورد موارد قلبی، ۳۷ مورد مشکلات تنفسی، ۲ مورد حوادث ترافیکی و ۲۳۲ مورد نیز به دلیل سایر مشکلات گزارش شده است.

احمدی بلوطکی گفت: همچنین بر اساس گزارش مرکز پایش مراقبت‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (MCMC)، در این بازه زمانی، ۱۰۳ نفر از زائران اربعین به اورژانس بیمارستانی مراکز درمانی مستقر در مسیرهای منتهی به مرز چذابه مراجعه که از این تعداد، ۹۵ نفر خدمات درمانی سرپایی و هشت نفر خدمات بستری دریافت کردند.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز ادامه داد: در این بازه زمانی، هشت نفر به دلیل حوادث ترافیکی، ۴۱ نفر به دلیل گرمازدگی، ۱۵ نفر مشکلات گوارشی، ۱۷ نفر مشکلات تنفسی، هشت نفر ناراحتی‌های قلبی و ۱۴ نفر نیز به دلیل سایر موارد از خدمات درمانی اورژانس بیمارستانی بهره‌مند شدند.

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