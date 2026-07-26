موالیزاده اعلام کرد:
عبور بیش از ۵۱۰ هزار زائر از مرزهای خوزستان / آمادگی کامل شلمچه و چذابه برای اوج تردد اربعین
استاندار خوزستان با اعلام تردد بیش از ۵۱۰ هزار زائر از مرزهای شلمچه و چذابه از آغاز موج سفرهای اربعین، گفت: تمامی زیرساختهای لازم از جمله ۹۰ گیت گذرنامه، پارکینگ با ظرفیت ۱۵۰ هزار خودرو، مراکز درمانی، مواکب و امکانات ارتباطی برای خدمترسانی به زائران فراهم شده و روند تردد با آمادگی کامل در حال انجام است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده امروز یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان خوزستان اظهار کرد: از تعداد ۵۱۰ هزار زائر، ۳۷۰ هزار نفر زائران خروجی به سمت کشور عراق و ۱۴۰ هزار نفر نیز زائرانی هستند که به کشور بازگشتهاند.
استاندار خوزستان با تاکید بر آمادگی کامل پایانههای مرزی تصریح کرد: ۹۰ گیت گذرنامه در ۲ مرز فعال است که ۴۸ گیت در شلمچه و ۴۲ گیت در چذابه به صورت شبانهروزی به زائران خدمترسانی میکنند، همچنین برای سهولت تردد، ۲۱۰ هکتار پارکینگ با ظرفیت مجموع ۱۵۰ هزار خودرو (۱۱۰ هکتار در شلمچه با ظرفیت ۸۰ هزار و ۱۰۰ هکتار در چذابه با ظرفیت ۷۰ هزار خودرو) تامین شده است.
موالیزاده به اقدامات رفاهی نیز اشاره کرد و گفت: ۹۰ هزار مترمربع سایهبان و مهپاش در هر ۲ مرز نصب شده و برای شرایط جوی، مراکز درمانی و اتاقهای سرد در هر ۲ مرز پیشبینی شده است به طوری که در مرز شلمچه یک بیمارستان، چهار درمانگاه و ۱۰ اتاق سرد و در مرز چذابه یک بیمارستان صحرایی، پنج اتاق سرد و ۲ درمانگاه در حال فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه یکهزار موکب در مرزها و مسیرهای منتهی به پایانهها در حال خدمترسانی هستند افزود: علاوه بر این ۹۲ موکب از استان خوزستان به داخل خاک عراق اعزام شدهاند و تاکنون یک هزار و ۵۰۰ کامیون حامل تجهیزات مواکب از مرز شلمچه برای استقرار در عراق تردد داشتهاند.
استاندار خوزستان در بخش زیرساختهای ارتباطی بیان کرد: پیش از آغاز مراسم اربعین، پنج سایت همراه اول راهاندازی و طرحهای فیبر نوری و وایفای رایگان در هر ۲ پایانه مرزی شلمچه و چذابه عملیاتی شده است.
موالیزاده در خصوص تامین اقلام ضروری خاطرنشان کرد: تعهدات در زمینه تامین آب آشامیدنی ۳۳ میلیون بطری است که بخشی از آن تامین شده و برای مابقی نیازها در حال پیگیری هستیم. همچنین از ۴۰۰ هزار قالب یخ مورد نیاز، تاکنون ۲۰۰ هزار قالب تامین شده است.
وی با اشاره به ضرورت افزایش اعتبارات اربعین گفت: تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال از این اعتبارات به ما اختصاص یافته و درخواست ما افزایش این رقم به ۵۰۰ میلیارد ریال است، همچنین جهت تامین نان مورد نیاز مواکب، ۱.۲ میلیون تن آرد به استان اختصاص یافته که انتظار داریم هر چه سریعتر در اختیار ما قرار گیرد.
وی با اشاره به استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان ریلی اظهار کرد: روزانه تا ۳۸ رام قطار با ظرفیت هر رام ۶۵۰ نفر، کار انتقال زائران به مرزها را انجام میدهند. همچنین برای هماهنگی بیشتر، اتاق مشترک با طرفهای عراقی در هر ۲ مرز فعال شده تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.
استاندار خوزستان با اشاره به حمله موشکی اخیر به پایانه مرزی شلمچه گفت: این اقدام جنایتکارانه هیچ خللی در امر پیادهروی اربعین ایجاد نکرد. اگرچه این واقعه منجر به شهادت ۲ تن و مجروحیت ۱۱ نفر از عزیزانمان شد اما شاهد هستیم که جمعیت زائران روز به روز در حال افزایش است.
موالیزاده در پایان از پیگیریها و سفر آقای پورجمشیدیان رییس ستاد اربعین کشور برای بازدید میدانی از مرزهای شلمچه و چذابه قدردانی کرد.