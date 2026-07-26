به گزارش ایلنا، صدیف بدری در نشستی صمیمی با اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری آذربایجان به مناسبت بزرگداشت روز اردبیل با تشریح ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و گردشگری استان اردبیل، بر اشتراکات عمیق دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان تأکید کرد و گفت: پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی میان دو کشور، به‌ویژه جایگاه استان اردبیل، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری است.

وی با اشاره به ظرفیت راهبردی گمرک بیله‌سوار، این مرز را یکی از مهم‌ترین بسترهای گسترش روابط دو کشور دانست و افزود: نگاه رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران نسبت به توسعه مناسبات اقتصادی و گردشگری با جمهوری آذربایجان، نگاهی مثبت و راهگشاست و باید از این فرصت برای ارتقای سطح همکاری‌ها بهره گرفت.

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی و هنری در شهرهای اردبیل و باکو خبر داد و اظهار کرد: در راستای تقویت همگرایی و اعتماد متقابل میان دو ملت، پیشنهاد برگزاری مانورهای مشترک نظامی و دفاعی میان ایران و جمهوری آذربایجان نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

بدری با تأکید بر ضرورت بازگشایی ترددهای زمینی از طریق گمرک بیله‌سوار، از اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری آذربایجان دعوت کرد با تداوم سفرهای متقابل، زمینه تعمیق روابط و گسترش تعاملات میان دو کشور بیش از پیش فراهم شود.

در این دیدار، پروفسور جیحون ممداوف، نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان و رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری آذربایجان و ایران، نیز با ابراز خرسندی از حضور در ایران همزمان با آیین بزرگداشت روز اردبیل، از جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهر و نقش شخصیت‌های اثرگذاری همچون شاه اسماعیل خطایی در تاریخ منطقه تجلیل کرد و با آرزوی صلح، ثبات و آرامش برای ملت‌های منطقه، بر عزم جمهوری آذربایجان برای توسعه و تقویت روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

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