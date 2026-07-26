توسعه ورزش کارگری و میزبانی از رقابت های ملی در اولویت‌ است

به گزارش ایلنا، سعید بیاری در دیدار با غلامحسین پیروانی، مدیر فنی باشگاه برق شیراز و سرمربی باسابقه فوتبال کشور، ورزش را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ سلامت جسم و روان کارگران و از عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه، بهره‌وری نیروی انسانی و ارتقای کیفیت تولید عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در چرخه تولید، اظهار کرد: حمایت از برگزاری رویدادهای ورزشی، توسعه زیرساخت‌های مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان برای میزبانی مسابقات ملی، با هدف افزایش نشاط، سلامت و انگیزه در جامعه کار و تلاش دنبال می‌شود.

در ادامه این دیدار، پیروانی نیز با تأکید بر نقش ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روحی نیروی کار، خواستار توجه بیشتر به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات ورزشی ویژه جامعه کار و تلاش شد.

وی برگزاری تورنمنت‌ها و رویدادهای ورزشی ویژه کارگران را در ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت شاغلان مؤثر دانست و گفت: استان فارس و به‌ویژه شهر شیراز از ظرفیت‌ها، امکانات و پیشینه لازم برای میزبانی شایسته مسابقات کشوری ورزش کارگری برخوردار است.

مدیر فنی باشگاه برق شیراز همچنین بر استفاده از ظرفیت پیشکسوتان، مربیان و فعالان ورزشی برای توسعه ورزش کارگری و گسترش فرهنگ فعالیت‌های ورزشی در میان جامعه کار و تولید تأکید کرد.

در این نشست، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، جامعه ورزشی و بخش‌های مرتبط برای تقویت ورزش کارگری و فراهم کردن زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی در سطح ملی در استان فارس تأکید شد.

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