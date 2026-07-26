اجرای ۷۵ پروژه هوشمندسازی در همدان

به گزارش ایلنا از همدان، سید مسعود حسینی با تشریح عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری همدان اظهار کرد: طی سال‌های اخیر با اجرای ۷۵ پروژه و خدمت هوشمند، گام‌های اساسی در توسعه خدمات غیرحضوری، هوشمندسازی فرآیندها، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش امنیت اطلاعات، توسعه سامانه‌های مدیریتی و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان برداشته شده است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی سامانه یکپارچه شهرسازی، نوسازی، درآمد و اصناف، هوشمندسازی کمیسیون‌های ماده ۵، ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰، مدیریت و نظارت بر حفاری‌ها، سامانه املاک و مستغلات، ارتباط الکترونیکی با سازمان نظام مهندسی، پلیس ساختمان و ارتباط با سامانه‌های ملی و دستگاه‌های مختلفاز مهمترین اقدامات این سازمان بوده است.

شهردار همدان افزود: ایجاد لایه‌های اطلاعات مکانی شامل قیمت منطقه‌ای، ضوابط شهرسازی، کاربری‌ها، مجوزهای صادره و محدوده حریم، ممیزی کامل املاک شهر، سامانه بازدید برخط و پایش شبانه‌روزی سامانه‌های شهرسازی از دیگر اقدامات است.

وی با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری شامل پاسخ الکترونیکی به استعلام بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، صدور مفاصاحساب و صدور مجوز حفاری و پاسخ به استعلام نقل و انتقال املاک گفت: اعلام هوشمند ضوابط ساخت‌وساز، صدور الکترونیکی پروانه و پایان‌کار، اصالت‌سنجی اسناد، پرداخت الکترونیکی انواع عوارض، پیگیری درخواست‌ها، مشاهده سوابق املاک، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرنما، ایجاد کارتابل شهروندی و ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، موجب کاهش چشمگیر مراجعات حضوری، افزایش سرعت ارائه خدمات و رضایت شهروندان شده است.

حسینی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی گفت: تصویربرداری هوایی، تهیه نقشه پایه و سه‌بعدی شهر، تصویربرداری ۳۶۰ درجه از معابر، توسعه زیرساخت داده‌های مکانی، نسخه جدید سامانه حقوقی، سامانه مدیریت صورت وضعیت و کنترل پروژه، سامانه مدیریت و مسیریابی اتوبوسرانی، سامانه مدیریت ناوگان شهری از دیگر اقدامات شاخص این دوره است.

وی بیان کرد: سامانه هوشمند حضور و غیاب پاکبانان، سامانه مصوبات شورای اسلامی شهر، سامانه جامع آسفالت معابر، سامانه جامع خدمات شهروندی «همدان من»، سامانه مدیریت خودروهای اداری، سامانه رفاهیات، زیرساخت مدیریت سرویس‌های سازمانی، تهیه سند همدان هوشمند، مطالعات دستیار هوش مصنوعی، توسعه پورتال شهرداری و استقرار سامانه پست الکترونیکی سازمانی جزو اقدامات شاخص است.

شهردار همدان همچنین به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و امنیت اطلاعات اشاره کرد و افزود: ایجاد تونل فیبر نوری به طول ۱۱۰ کیلومتر، راه‌اندازی نخستین مرکز داده سیار در میان شهرداری‌های کشور، ارتقای مرکز داده، تجهیز مرکز پشتیبان اطلاعات، استقرار تجهیزات پشتیبان‌گیری، ارتقای تجهیزات امنیتی، اتصال به شبکه ملی اطلاعات، اتصال سامانه شهرداری به پنجره واحد خدمات وزارت کشور، پایش امنیت شبکه و پایش شبکه داخلی پروژه‌های اجرایی این دوره است.

وی خاطرنشان کرد: ارتباط فیبر نوری با سازمان نظام مهندسی، دسترسی شبانه‌روزی کارکنان به سامانه حضور و غیاب، پایش محیطی و ارتقای امنیت فیزیکی مرکز داده، خرید و نصب سامانه برق بدون وقفه، راه‌اندازی برق اضطراری، وصول غیرحضوری عوارض خودرو، ایجاد محل دریافت عوارض خودرو در مرکز تعویض پلاک و اصلاح ساختار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیگر پروژه‌های مهم اجرایی در این حوزه بوده است.

حسینی گفت: اجرای این ۷۵ پروژه و خدمت، ضمن افزایش سرعت، دقت، شفافیت و امنیت خدمات، موجب کاهش مراجعات حضوری، تسهیل فرآیندهای اداری، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، توسعه خدمات هوشمند، بهبود مدیریت شهری و افزایش رضایت شهروندان شده و مسیر تحقق شهر هوشمند در همدان را با شتاب بیشتری ادامه خواهد داد.

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