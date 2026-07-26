«انجمن دوستداران سعدی» در راه است/ همافزایی نخبگان و خیرین برای توسعه سعدیه
مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی سعدیه از تأسیس «انجمن دوستداران سعدی» با هدف گردهمآوردن نخبگان دانشگاهی، مدیران اجرایی، پژوهشگران، دوستداران سعدی و خیرین برای توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری، گردشگری و میراث فرهنگی خبرداد.
به گزارش ایلنا، مرتضی کشاورز با اعلام این خبر اظهار کرد: «انجمن دوستداران سعدی» بهزودی بهصورت رسمی ثبت خواهد شد و اعضای آن را جمعی از نخبگان دانشگاهی، مدیران اجرایی، دوستداران سعدی و خیرین تشکیل میدهند.
وی افزود: هدف از راهاندازی این انجمن، ایجاد شبکهای جامع از متخصصان و علاقهمندان و فراهم کردن زمینه همافزایی با مدیریت مجموعه سعدیه است تا برنامههای پیشرو با بهرهگیری از تخصص، تجربه و توانمندی اعضا به شکل مؤثرتری اجرا شود.
مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی سعدیه با اشاره به گستره فعالیتهای این انجمن گفت: فعالیت «انجمن دوستداران سعدی» تنها به پژوهشهای ادبی و سعدیپژوهی محدود نخواهد شد و حوزههایی همچون گردشگری، صنایعدستی و میراث فرهنگی را نیز دربرمیگیرد.
کشاورز ادامه داد: جذب خیرین و ایجاد جریانهای فرهنگی از دیگر محورهای فعالیت این انجمن خواهد بود و تلاش میکنیم با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمینه توسعه و ارتقای مجموعه سعدیه را در بخشهای سختافزاری و نرمافزاری فراهم کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با شکلگیری این انجمن و مشارکت متخصصان و علاقهمندان، بتوان چشماندازی روشن برای تقویت جایگاه فرهنگی و گردشگری سعدیه و گسترش فعالیتهای مرتبط با اندیشه و آثار سعدی ترسیم کرد.