آزادسازی ۷هزار مترمربع از اراضی حریم شهر در منطقه ۱۰ شیراز

به گزارش ایلنا، روح‌الله خوشبخت گفت: در این عملیات که سحرگاه چهارم مردادماه سال جاری انجام شد، ۴ بنای نیمه‌تمام غیرمجاز و دیوارکشی ۶ قطعه زمین به مساحت تقریبی ۷ هزار مترمربع تخریب و اراضی به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

خوشبخت با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر اظهار کرد: صیانت از حریم شهر و جلوگیری از تعرض به اراضی، یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است و در همین راستا، عملیات بازگشت به حالت اولیه در محله پشت‌راه توسط شهرداری و امور اراضی شهرستان با همکاری نیروی محترم انتظامی و پشتوانه و حمایت بسیار خوب حوزه قضایی با موفقیت به اجرا درآمد.

وی افزود: در این عملیات، چهار دستگاه ساختمان نیمه‌تمام شامل سه ساختمان مسقف و یک ساختمان در مرحله زیر سقف، همچنین دیوارکشی غیرمجاز شش قطعه زمین تخریب شد که مجموع مساحت آزادسازی‌شده حدود ۷ هزار مترمربع است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: شهرداری با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهر مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد کرد و اجرای مستمر این‌گونه عملیات با هدف حفظ حقوق عمومی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و صیانت از اراضی حریم شهر ادامه خواهد داشت.

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