1623 متقاضی شهرک پرواز تا هفته دولت واحد مسکونی خود را انتخاب می کنند

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌شمسی روز یکشنبه در نشست اعضای شورای تامین مسکن استان همدان اظهار کرد: موضوع مسکن از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در حوزه خدمت‌رسانی به مردم است و نباید اجازه داد پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دلیل طولانی شدن روند اجرا یا بروز مشکلات مالی، گرفتار افزایش هزینه‌ها و تورم شود.

وی با بیان اینکه جلسات شورای مسکن استان باید همانند گذشته به صورت هفتگی برگزار شود، افزود: برگزاری مستمر این نشست‌ها زمینه شناسایی و رفع سریع موانع اجرایی را فراهم می‌کند و موجب می‌شود پروژه‌های مسکن ملی با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

استاندار همدان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ساخت واحدهای مسکونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه برای متقاضیان است و همه دستگاه‌های مسوول باید برای تحقق این هدف همکاری لازم را داشته باشند.

ملانوری‌شمسی با اشاره به اولویت‌های تعیین شده در طرح نهضت ملی مسکن گفت: در حالی که برخی افراد از دهک ۱۰ نیز از سهمیه این طرح استفاده کرده‌اند، فلسفه اصلی اجرای نهضت ملی مسکن، خانه‌دار کردن دهک‌های یک تا چهار و اقشار کم‌برخوردار جامعه است و باید این گروه‌ها بیش از سایرین مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه بزرگ شهرک پرواز همدان افزود: از میان متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کرده‌اند، نزدیک به ۶۰۰ نفر از دهک‌های یک تا چهار درآمدی هستند و همچنین ۶۴ نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز در این فهرست قرار دارند که تلاش می‌شود هرچه سریع‌تر صاحب خانه شوند.

استاندار همدان با بیان اینکه انتظار می‌رفت همه ۲ هزار و ۵۰۰ واحدی که قابلیت تکمیل و واگذاری داشت، وارد مرحله انتخاب واحد شود، اظهار کرد: به دلیل اینکه بخشی از متقاضیان نتوانستند آورده خود را تکمیل کنند، این هدف محقق نشد و در نتیجه حدود ۹۰۰ متقاضی از مرحله انتخاب واحد بازماندند.

ملانوری‌شمسی تاکید کرد: تکمیل آورده متقاضیان نقش مهمی در سرعت اجرای پروژه‌ها دارد و هرچه روند ساخت واحدهای شهرک پرواز سریع‌تر پیش برود، انگیزه سایر متقاضیان برای پرداخت سهم آورده نیز افزایش خواهد یافت.

وی پروژه هشت هزار و ۲۸۰ واحدی شهرک پرواز را یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پروژه‌های مسکن استان دانست و گفت: اجرای چنین پروژه‌ای نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی است و هر بخش باید وظایف و مسوولیت‌های خود را به طور دقیق انجام دهد تا روند ساخت با کمترین مشکل ادامه یابد.

استاندار همدان با اشاره به پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان افزود: با وجود همه مشکلات موجود، روند اجرای پروژه‌ها مطلوب است و علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی، عملیات اجرایی زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی نیز همزمان در حال انجام است.

وی همچنین نقش شبکه بانکی در تکمیل پروژه‌های مسکن را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت و تامین تسهیلات نهضت ملی مسکن اقدام کنند، زیرا هرگونه تعلل در پرداخت تسهیلات، روند اجرای پروژه‌ها را کند کرده و هزینه‌های ساخت را به دلیل تورم افزایش می‌دهد.

ملانوری‌شمسی خاطرنشان کرد: میزان تسهیلات بانکی پرداختی برای هر واحد مسکونی از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات مالی پروژه‌ها را برطرف کند، اما لازم است پرداخت این تسهیلات بدون وقفه انجام شود.

وی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات مربوط به واریز آورده متقاضیان واحدهای مسکونی محله‌های یک و هشت شهرک پرواز تاکید کرد و گفت: این مسائل باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برطرف شود تا روند ساخت این بخش‌ها نیز با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

استاندار همدان با تاکید بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار افزود: مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی باید در اولویت خانه‌دار شدن قرار گیرند و همه ظرفیت‌های استان برای تحقق این هدف به کار گرفته شود.

وی اظهار کرد: بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای خانه‌دار شدن این خانواده‌ها تامین شده است، اما برای تکمیل منابع باقی‌مانده، پویش «سرپناه» راه‌اندازی شده تا مردم، خیران و دستگاه‌های اجرایی با مشارکت در این پویش، زمینه خانه‌دار شدن خانواده‌های محروم را فراهم کنند.

ملانوری‌شمسی از خیران و نهادهای مختلف خواست با مشارکت در این پویش و واریز کمک‌های خود به حساب تعیین شده، در تامین هزینه‌های باقی‌مانده ساخت واحدهای مسکونی مددجویان سهیم شوند و زمینه بهره‌مندی اقشار نیازمند از سرپناهی مناسب را فراهم آورند.

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