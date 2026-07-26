مدیرعامل شرکت آبفا استان همدان:
جلوگیری از هدررفت ۳۵ لیتر آب در هر ثانیه با اجرای طرحهای نشتیابی در همدان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از اجرای گسترده عملیات نشتیابی در خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با انجام این اقدامات، از هدررفت ۳۵ لیتر آب در هر ثانیه جلوگیری شده که نقش مهمی در پایداری تأمین آب شرب، کاهش هدررفت و ارتقای بهرهوری شبکه آبرسانی استان در روزهای گرم تابستان دارد.
به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاریفر با اشاره به اهمیت مدیریت آب بدون درآمد و صیانت از منابع آبی اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۱ کیلومتر از خطوط انتقال آب، ۱۰۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب و بیش از ۲۰ هزار انشعاب فرسوده و مستعد نشت در سطح استان مورد پایش و نشتیابی قرار گرفت.
بختیاریفر بیان کرد: نشتیابی خطوط انتقال به دلیل انتقال حجم بالای آب، از مهمترین اقدامات فنی صنعت آب محسوب میشود، چرا که کوچکترین نشتی در این خطوط میتواند موجب اتلاف قابل توجه آب، افت فشار شبکه و افزایش هزینههای بهرهبرداری شود. از این رو، پایش مستمر این خطوط نقش مهمی در حفظ پایداری تأمین آب شرب استان دارد.
او ادامه داد: همچنین نشتیابی ۱۰۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب با هدف شناسایی نشتیهای پنهان، جلوگیری از شکستگیهای احتمالی، کاهش هدررفت آب و افزایش راندمان شبکه انجام شد. بسیاری از این نشتیها در سطح زمین قابل مشاهده نیستند و تنها با استفاده از تجهیزات تخصصی قابل شناسایی هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به پایش بیش از ۲۰ هزار انشعاب فرسوده مطرح کرد: کنترل و بررسی انشعابات قدیمی و آسیبدیده از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا این بخش از شبکه سهم قابل توجهی در هدررفت آب و بروز حوادث شبکه دارد و شناسایی بهموقع آنها از تحمیل هزینههای بیشتر به شبکه و مشترکان جلوگیری میکند.
او در پایان تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بهرهگیری از فناوریهای نوین نشتیابی و اجرای برنامههای مستمر پایش شبکه، کاهش هدررفت آب را یکی از مهمترین اولویتهای خود میداند و این روند با هدف افزایش بهرهوری، حفظ منابع ارزشمند آبی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان با جدیت ادامه دارد.