افزایش دما و تلاطم دریا در هرمزگان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از صدور دو هشدار سطح زرد هواشناسی و دریایی خبر داد و گفت: بر اساس این هشدارها، تلاطم دریا، ناپایداریهای عصرگاهی در ارتفاعات و افزایش ۲ تا ۵ درجهای دما تا اواخر هفته پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۱ (هواشناسی) و شماره ۲۴ (دریایی) از سوی اداره کل هواشناسی استان، گفت: بر اساس این هشدارها، از دوشنبه ۵ مرداد ماه، تداوم باد جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا در سواحل و جزایر استان پیشبینی میشود.
وی افزود: همچنین در ساعات عصرگاهی، ناپایداریهایی در ارتفاعات استان بهویژه شهرستان بشاگرد بهصورت رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظهای مورد انتظار است که میتواند منجر به طغیان رودخانههای فصلی و بالا آمدن آب مسیلها شود.
حسنزاده با اشاره به بخش دوم این هشدار تصریح کرد: از سهشنبه ۶ مرداد تا اواخر وقت شنبه ۱۰ مرداد، افزایش محسوس دمای هوا بین ۲ تا ۵ درجه سانتیگراد همراه با وزش باد گرم و خشک و کاهش رطوبت نسبی در استان پیشبینی میشود که میتواند بر فعالیتهای روزمره، صنایع و کشاورزی تأثیرگذار باشد.
مدیرکل مدیریت بحران استان در خصوص توصیههای ایمنی گفت: از شهروندان بهویژه گروههای حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران خواسته میشود تا از تردد غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کنند و مصرف مایعات کافی را در دستور کار قرار دهند؛ همچنین کشاورزان و دامداران نسبت به مدیریت مصرف آب و محافظت از محصولات در برابر تنش گرمایی اقدامات لازم را انجام دهند.
وی در پایان تأکید کرد: تمامی دستگاههای امدادی، راهداری، شهرداریها، فرمانداریها و پایگاههای امداد دریایی در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و هماهنگیهای لازم برای مدیریت شرایط جوی و دریایی پیشرو انجام شده است؛ از عموم مردم و جامعه صیادی استان تقاضا میشود توصیههای کارشناسان هواشناسی و مدیریت بحران را جدی بگیرند.