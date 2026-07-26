فرمانده انتظامی استان خبر داد؛
کشف و ضبط یک تن مواد مخدر در لرستان
فرمانده انتظامی لرستان گفت: هفت باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان پس از شناسایی منهدم و بیش از یک تن و ۱۹۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.
به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمیفر روز یکشنبه چهارم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و مبارزه بیامان با پدیده شوم مواد مخدر به عنوان یکی از مطالبات بهحق آحاد جامعه، با جدیت و قاطعیت در دستور کار انتظامی استان قرار دارد.
وی افزود: ماموران جانبرکف انتظامی استان تیرماه امسال با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات دقیق پلیسی، موفق به شناسایی و متلاشی کردن هفت باند تهیه و توزیع مواد مخدر شدند.
فرمانده انتظامی لرستان در ادامه با اشاره به دستگیری اعضای این باندها گفت: در این عملیاتها، ۲۱ نفر از اعضای اصلی این هفت باند به همراه ۵۷ قاچاقچی و ۷۳ خردهفروش مواد مخدر شناسایی و طی عملیاتهای هماهنگ دستگیر شدند.
سردار هاشمیفر با بیان اینکه ۴۰ دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت مربوط به جابجایی و توزیع مواد مخدر نیز توقیف شده است، تصریح کرد: تمامی متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی با هشدار جدی به سوداگران مرگ و برهمزنندگان امنیت عمومی عنوان کرد: پلیس لرستان با تمام توان و تکیه بر اقتدار قانونی خود، اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ جوانان این مرز و بوم را به تباهی بکشانند.