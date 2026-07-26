خرید تضمینی گندم در قزوین به ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ تن رسید

به گزارش ایلنا از قزوین، فرامرز حریری‌مقدم در این مورد گفت: تا پایان سوم مردادماه، ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان استان به‌صورت تضمینی خریداری شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۸۵ هزار تن بود.

وی با بیان اینکه ۲۳ مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان آماده دریافت محصول کشاورزان هستند، افزود: برای تسهیل فرآیند خرید، کاهش زمان انتظار و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در تحویل محصول، تمهیدات لازم از پیش اندیشیده شده تا کشاورزان بتوانند گندم تولیدی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز خرید تحویل دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین از استقرار ۱۱ اکیپ نظارتی در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: این اکیپ‌ها در طول فصل برداشت بر نحوه برداشت، حمل و تحویل گندم به مراکز خرید نظارت مستمر دارند تا فرآیند خرید تضمینی با دقت، نظم و کیفیت مطلوب انجام شود.

حریری‌مقدم با اشاره به برآورد تولید گندم در سال جاری خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳۰۰ هزار تن گندم از مزارع استان قزوین برداشت شود که از این میزان، حدود ۲۵۰ هزار تن در قالب خرید تضمینی توسط مراکز خرید دولتی از کشاورزان خریداری خواهد شد.

وی تأکید کرد: خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت با آمادگی کامل مراکز خرید و نظارت مستمر کارشناسان ادامه خواهد داشت تا محصول کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن تحویل و فرآیند پرداخت مطالبات نیز مطابق برنامه انجام شود.

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