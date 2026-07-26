راه اندازی ۴گیت ورود و خروج برای تردد زائران خارجی در مرز بازرگان/۳۰۰۰زائر اربعین حسینی از مرز راهی کربلا شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایرج آزادی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای آغاز تردد زائران اربعین حسینی تاکنون بیش از سه هزار زائر خارجی از پایانه مرزی بازرگان به سمت کربلای معلی راهی شده اند.

وی ادامه داد: ورود زائران خارجی اربعین حسینی از کشورهای مختلف از جمله کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه از طریق پایانه مرزی بازرگان همچنان ادامه دارد و این زائران پس از دریافت خدمات و تسهیلات پیش‌بینی‌شده، با هدایت به پایانه مرزی تمرچین، مسیر خود را برای حضور در آیین باشکوه اربعین و زیارت عتبات‌عالیات و کربلای معلی ادامه می‌دهند.

آزادی گفت: تمهیدات ویژه‌ای برای ارائه خدمات به زائران پیش‌بینی شده و امکانات لازم برای اسکان موقت، پذیرایی، تغذیه گرم و ایجاد فضایی معنوی و متناسب با حال و هوای اربعین حسینی برای آماده‌سازی و بدرقه این عاشقان حسینی فراهم شده است.

مدیر پایانه مرزی بازرگان از برپایی ۴ موکب فرهنگی و اسکان و پذیرایی در مرز بازرگان خبر داد و اظهار کرد: برپایی موکب‌های اسکان، خدمات پذیرایی، توزیع چای و شربت، تسهیل در تردد بدون معطلی در مرز بازرگان از ویژگی‌ها و امکاناتی است که امسال در این مرز برای رفاه حال تردد زائران خارجی فراهم شده است.

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