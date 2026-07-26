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راه اندازی ۴گیت ورود و خروج برای تردد زائران خارجی در مرز بازرگان/۳۰۰۰زائر اربعین حسینی از مرز راهی کربلا شدند

راه اندازی ۴گیت ورود و خروج برای تردد زائران خارجی در مرز بازرگان/۳۰۰۰زائر اربعین حسینی از مرز راهی کربلا شدند
کد خبر : 1818480
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مدیر پایانه مرزی بازرگان از راه اندازی ۴گیت ورود و خروج برای تردد زائران خارجی در مرز بازرگان خبر داد و گفت:تاکنون بیش از سه هزار زائر خارجی از این پایانه مرزی برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی تردد کرده اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایرج آزادی در گفت وگو با خبرنگاران  اظهار کرد: از ابتدای آغاز تردد زائران اربعین حسینی تاکنون بیش از سه هزار زائر خارجی از پایانه مرزی بازرگان به سمت کربلای معلی راهی شده اند.

وی ادامه داد: ورود زائران خارجی اربعین حسینی از کشورهای مختلف از جمله کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه از طریق پایانه مرزی بازرگان همچنان ادامه دارد و این زائران پس از دریافت خدمات و تسهیلات پیش‌بینی‌شده، با هدایت به پایانه مرزی تمرچین، مسیر خود را برای حضور در آیین باشکوه اربعین و زیارت عتبات‌عالیات و کربلای معلی ادامه می‌دهند.

آزادی گفت: تمهیدات ویژه‌ای برای ارائه خدمات به زائران پیش‌بینی شده و امکانات لازم برای اسکان موقت، پذیرایی، تغذیه گرم و ایجاد فضایی معنوی و متناسب با حال و هوای اربعین حسینی برای آماده‌سازی و بدرقه این عاشقان حسینی فراهم شده است.

مدیر پایانه مرزی بازرگان از برپایی ۴ موکب فرهنگی و اسکان و پذیرایی در مرز بازرگان خبر داد و اظهار کرد: برپایی موکب‌های اسکان، خدمات پذیرایی، توزیع چای و شربت، تسهیل در تردد بدون معطلی در مرز بازرگان از ویژگی‌ها و امکاناتی است که امسال در این مرز برای رفاه حال تردد زائران خارجی فراهم شده است.

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