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قاتل درختان بلوط دشمن‌زیاری ممسنی در چنگال یگان حفاظت

قاتل درختان بلوط دشمن‌زیاری ممسنی در چنگال یگان حفاظت
کد خبر : 1818471
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متخلف قطع غیرقانونی درختان سبز بلوط در جنگل‌های دشمن‌زیاری ممسنی، با گزارش دوستداران طبیعت و گشت‌زنی‌های عملیاتی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، در پی گزارش دوستداران و همیاران طبیعت درباره قطع درختان سبز بلوط در جنگل‌های بخش دشمن‌زیاری و محدوده روستای مشایخ، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان ممسنی با اشراف اطلاعاتی و انجام گشت‌زنی‌های ۲۴ ساعته وارد عمل شدند.

نیروهای یگان حفاظت در جریان گشت‌زنی‌های عملیاتی، متخلف را حین اقدام به قطع غیرقانونی درختان سبز بلوط شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ممسنی، با تأیید این خبر گفت: پس از دستگیری متهم، اقدامات اولیه از جمله بازجویی مقدماتی، مصادره ابزار و تجهیزات مورد استفاده و توقیف درختان قطع‌شده انجام و مستندات تخلف برای تشکیل پرونده قضایی جمع‌آوری شد.

عزیزی، افزود: با دستور دادستان شهرستان ممسنی و با همکاری عوامل انتظامی، فرد متخلف بازداشت و روانه بازداشتگاه شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ممسنی تأکید کرد: این اقدام بازدارنده، گامی در راستای حفاظت از پوشش گیاهی منطقه و برخورد جدی و قانونی با افرادی است که با تعرض به منابع طبیعی، به جنگل‌ها و محیط زیست شهرستان آسیب وارد می‌کنند.

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