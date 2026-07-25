قرارداد چهارجانبه، مسیر خانهدار شدن کارکنان نفت ستاره را هموار کرد +فیلم
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیجفارس گفت: انعقاد قرارداد چهارجانبه میان شرکت نفت ستاره، ادارهکل راه و شهرسازی، بانک مسکن و پیمانکار، گره اجرای پروژه ۲ هزار واحدی مسکن کارکنان را باز کرد و الگویی جدید برای اجرای طرحهای مسکن کارگری به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، وحید قانعیفرد، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیجفارس، در آیین کلنگزنی این پروژه، تأمین مسکن کارکنان را یکی از مهمترین برنامههای رفاهی این مجموعه عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح حاصل همکاری شرکت نفت ستاره خلیجفارس، ادارهکل راه و شهرسازی هرمزگان، بانک مسکن و پیمانکار پروژه است و برای نخستینبار قرارداد آن در قالب یک قرارداد چهارجانبه و متناسب با شرایط این پروژه تنظیم شده است.
وی با تأکید بر اینکه مسکن تنها یک کالای مصرفی نیست، افزود: تأمین مسکن به معنای ایجاد امنیت و آیندهای مطمئن برای خانواده کارکنان است و تلاش کردیم امکان خانهدار شدن کارکنان واجد شرایط را در قالب طرح نهضت ملی مسکن فراهم کنیم.
قانعیفرد ادامه داد: در این طرح حدود دو هزار نفر از کارکنان شرکت در چهار فاز ۵۰۰ واحدی صاحب مسکن خواهند شد و عملیات اجرایی هر فاز با فاصله زمانی یک تا دو ماه آغاز میشود.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیجفارس با اشاره به زمانبندی پروژه گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مدت اجرای این طرح ۱۸ ماه پیشبینی شده و امیدواریم با اجرای دقیق برنامهها، واحدهای مسکونی در موعد مقرر به متقاضیان تحویل شود.
وی با قدردانی از همراهی استانداری هرمزگان، ادارهکل راه و شهرسازی، بانک مسکن و سایر دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: بدون حمایت و همافزایی این مجموعهها اجرای چنین پروژهای امکانپذیر نبود.
قانعیفرد در ادامه با اشاره به نقش کارکنان پالایشگاه در تأمین انرژی کشور گفت: کارکنان پالایشگاه در شرایط سخت آبوهوایی و محیط صنعتی دشوار فعالیت میکنند و با تلاش شبانهروزی خود نزدیک به نیمی از سوخت مورد نیاز کشور را تأمین میکنند؛ بنابراین تأمین مسکن مناسب، کمترین قدردانی از زحمات این نیروهای پرتلاش است.
وی همچنین از پیشرفت ۹۷ درصدی پروژه بیمارستان نفت ستاره خلیجفارس خبر داد و افزود: این بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی پس از تأمین منابع مالی، بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید و نقش مهمی در توسعه زیرساختهای درمانی هرمزگان ایفا میکند.