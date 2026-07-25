به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری تازیانی در آیین کلنگ‌زنی ۲ هزار واحد مسکونی کارکنان پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس، شهردار بندرعباس، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، خبرنگاران و پیمانکار پروژه برگزار شد، اظهار کرد: این پروژه نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دولت، صنایع بزرگ، بانک و بخش خصوصی برای پاسخ به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم، یعنی تأمین مسکن، است.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور افزود: با وجود جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن، برنامه‌های توسعه‌ای استان متوقف نشده و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی با انسجام و همبستگی میان دستگاه‌های اجرایی با سرعت ادامه دارد.

استاندار هرمزگان همچنین از پیگیری رفع موانع پروژه‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی، تصمیمات مؤثری برای تسریع در اجرای این طرح‌ها و رفع مشکلات موجود اتخاذ شده است.

آشوری مهم‌ترین چالش پروژه‌های نهضت ملی مسکن را تأمین منابع مالی دانست و افزود: بخشی از مشکلات به تأخیر در آورده متقاضیان و بخشی دیگر به پرداخت تسهیلات بانکی مربوط می‌شود، اما مدل جدیدی با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن، صنایع بزرگ و سازندگان طراحی شده که می‌تواند روند اجرای پروژه‌های مسکن کارگری را تسریع کند.

وی با اشاره به محدودیت زمین در بندرعباس اظهار داشت: هرچند زمین در استان وجود دارد، اما هزینه آماده‌سازی برخی اراضی بسیار بالاست و در مواردی با هزینه ساخت واحدهای مسکونی برابری می‌کند. در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز تصمیمات مهمی برای تأمین منابع مالی و آماده‌سازی اراضی اتخاذ شده است.

استاندار هرمزگان با اشاره به پروژه بزرگ ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی در استان گفت: این طرح که پیش‌تر قرار بود با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی اجرا شود، اکنون با تکیه بر توان پیمانکاران داخلی در مسیر اجرا قرار گرفته که دستاورد مهمی برای استان به شمار می‌رود.

آشوری در ادامه به آخرین وضعیت بیمارستان نفت ستاره خلیج‌فارس اشاره کرد و گفت: این پروژه اکنون حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اقدامات لازم برای تأمین تجهیزات، منابع مالی و نیروی انسانی آن با همکاری پالایشگاه، وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی در حال انجام است تا هرچه سریع‌تر وارد چرخه خدمت‌رسانی شود.

وی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرد: در دوران جنگ بخشی از منابع کشور ناگزیر صرف مدیریت شرایط می‌شود و ممکن است برخی پروژه‌ها با تأخیر همراه باشند، اما این تأخیرها طبیعی است و با تداوم حمایت‌ها، پروژه‌های حوزه مسکن، درمان و زیرساختی استان به سرانجام خواهد رسید.

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