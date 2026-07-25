امروز شنبه ۳ مرداد ماه اتفاق افتاد:
درگذشت فوتبالیست اهل استان هرمزگان بر اثر بیماری سرطان
«عبدالحسین مرادی» بازیکن پیشین تیمهای فوتبال پالایش نفت بندرعباس و شناورسازی پیپشت قشم در استان هرمزگان، پس از ماهها مبارزه با بیماری سخت سرطان، دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.
به گزارش ایلنا، این بازیکن جوان هرمزگانی که به واسطه تعصب، روحیه جنگندگی و منش پهلوانی میان هواداران و همتیمیهای خود شناخته میشد، سرانجام در 3 مرداد ماه سال 1405 پس از تحمل یک دوره بیماری بسیار سخت، جان خود را از دست داد و تسلیم مرگ شد.
درگذشت «عبدالحسین مرادی» فوتبالیست اهل استان هرمزگان، بار دیگر خاطره تلخ از دست دادن همتیمی سابق خود، مرحوم «عمر محمدی» را که سال گذشته بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد، در ذهن ورزشدوستان به ویژه اهلی فوتبال استان زنده کرده است.
بسیاری از ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان با انتشار پیامهای همدردی، از «عبدالحسین مرادی» به عنوان یک بازیکن متعهد، پرانگیزه و خوشبرخورد یاد کردهاند و این ضایعه را به خانواده وی و جامعه فوتبال استان هرمزگان، جزیره قشم و شهرستان بندرعباس تسلیت گفتهاند.
مراسم تشییع و خاکسپاری این فوتبالیست جوان اهل جزیره قشم روز یکشنبه 4 مرداد ماه سال جاری، ساعت 15 از حسینیه امام جعفر صادق (منبر کرتی) به سمت قطعه ورزشکاران آرامستان باغو در شهرستان بندرعباس برگزار خواهد شد و جزئیات مراسم ترحیم متعاقباً اعلام میشود.