سپاه انصار المهدی استان زنجان اعلام کرد:
امحای کنترلشده مهمات عملنکرده در شهرستان زنجان روز یکشنبه 4 مرداد ماه
سپاه انصار المهدی استان زنجان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: امحای کنترلشده مهمات عملنکرده باقیمانده از حملات دشمنان، روز یکشنبه 4 مرداد ماه در مرکز استان انجام میشود و احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه وجود دارد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: امحای کنترلشده مهمات عملنکرده باقیمانده از حملات دشمنان، از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر روز یکشنبه 4 مرداد ماه در مرکز استان انجام میشود و احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه وجود دارد.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: عملیات فوق با رعایت کامل نکات فنی و ایمنی و توسط تیمهای تخصصی انجام میشود و هیچگونه خطری متوجه شهروندان نیست. از شهروندان تقاضا میشود صورت شنیده شدن صدای انفجار، نگرانی نداشته باشند.