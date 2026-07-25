به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: امحای کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از حملات دشمنان، از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر روز یکشنبه 4 مرداد ماه در مرکز استان انجام می‌شود و احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه وجود دارد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: عملیات فوق با رعایت کامل نکات فنی و ایمنی و توسط تیم‌های تخصصی انجام می‌شود و هیچ‌گونه خطری متوجه شهروندان نیست. از شهروندان تقاضا می‌شود صورت شنیده شدن صدای انفجار، نگرانی نداشته باشند.

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