توقیف وانت سرقتی در محور هراز؛ نجات سارق از غرقشدگی توسط مأموران پلیس
رئیس پلیس راه مازندران از توقیف یک دستگاه وانت مزدای سرقتی در محور هراز خبر داد و گفت: سارق خودرو پس از فرار از دست مأموران و سقوط به رودخانه هراز، با اقدام بهموقع مأموران پلیس راه از مرگ نجات یافت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ "هادی عبادی" با اعلام این خبر، بیان داشت: ماموران پلیس راه "لاریجان" حین کنترل خودروهای عبوری در محور هراز به یک دستگاه خودرو وانت مزدا که با سرعت زیاد و خطرآفرین در حال تردد بوده مظنون و خودرو را متوقف کردند.
رئیس پلیس راه مازندران، اظهار کرد: خودرو که دارای سابقه سرقت در سامانه پلیس بوده، سارق خودرو برای فرار از دست پلیس به سمت پایین جاده و رودخانه متواری که ناگهان در رودخانه خروشان هراز گرفتار و غرق شد.
سرهنگ عبادی با اشاره به ایثار و از خودگذشتگی ماموران پلیس راه از نجات جان این سارق از غرق شدگی و مرگ خبر داد و افزود؛ متهم برای ادامه تحقیقات در اختیار ماموران انتظامی و مرجع قضائی قرار گرفت.