رئیس مجمع نمایندگان مازندران:
ساماندهی معادن و کنترل قیمت شن و ماسه در اولویت قرار گیرد
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با تأکید بر لزوم رسیدگی به پروندههای عمرانی و زیرساختی شهرستانها، خواستار مدیریت و نظارت جدی بر فعالیت معادن و کنترل قیمت شن و ماسه شد و گفت افزایش بیرویه قیمت مصالح ساختمانی فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به ضرورت پیگیری پروندههای عمرانی شهرستانها اظهار کرد: فرمانداران مسائل و پروندههای موجود را به صورت یک بسته جامع بررسی کنند تا مواردی که مشکل حقوقی ندارند، به تدریج در کمیتههای زیربنایی مطرح و تعیین تکلیف شوند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت معادن استان، این موضوع را از مسائل مهم و نیازمند مدیریت دانست و افزود: فعالیت معادن و افزایش قیمت شن و ماسه باید به صورت جدی مورد نظارت قرار گیرد، زیرا افزایش نرخ این مصالح، هزینههای ساختوساز را به شکل قابل توجهی بالا برده است.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه هزینه حمل هر کامیون شن و ماسه به ارقام بسیار بالایی رسیده است، تصریح کرد: این روند فشار زیادی به مردم و فعالان حوزه ساختوساز وارد میکند و لازم است برای کنترل بازار مصالح ساختمانی تدابیر لازم اتخاذ شود.
فاطمی از شورای معادن، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی، از جمله دادستانی، خواست با همکاری و نظارت مؤثر، زمینه ساماندهی بازار مصالح و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمتها را فراهم کنند.