به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان عصر امر شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های آموزش فنی و حرفه‌ای جوانان که همزمان با گرامیداشت هفته ملی مهارت در خرم‌آباد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مهارت‌آموزان، ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و حمایت از اشتغال جوانان برپا شده و فرصتی ارزشمند برای معرفی دستاوردهای آموزش‌های مهارتی به جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه آموزش‌های مهارتی در بازار کار افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد و اشتغال به نیروهای ماهر و توانمند نیاز دارد و سرمایه‌گذاری در حوزه مهارت‌آموزی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری در استان به شمار می‌رود.

توصیفیان با تقدیر از تلاش‌های مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان در توسعه آموزش‌های کاربردی، اظهار داشت: حضور فعال مهارت‌آموختگان و ارائه دستاوردهای آنان در این نمایشگاه، بیانگر ظرفیت بالای جوانان استان در عرصه‌های مختلف تولید، خدمات و فناوری است و می‌تواند زمینه ارتباط مؤثر میان آموزش، بازار کار و کارآفرینی را فراهم کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین با اشاره به اجرای طرح آموزش مهارتی سربازان وظیفه گفت: آموزش مهارتی سربازان و نمایش دستاوردهای آنان در این نمایشگاه، نشان می‌دهد که مسیر آموزش‌های مهارتی در استان در مسیر صحیح خود، یعنی ایجاد اشتغال، توانمندسازی نیروی انسانی و آماده‌سازی جوانان برای ورود به بازار کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز آموزشی در توسعه مهارت‌آموزی، زمینه‌ساز رونق تولید، کاهش بیکاری و تحقق اشتغال پایدار خواهد بود و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از برنامه‌های مهارت‌محور و اشتغال‌آفرین حمایت جدی می‌کند.

توصیفیان در پایان، هفته ملی مهارت را فرصتی برای فرهنگ‌سازی و تبیین جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد با گسترش آموزش‌های مهارتی و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، شاهد شتاب بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در لرستان باشیم.

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