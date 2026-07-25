خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

مهارت‌آموزی، مسیر پایدار اشتغال جوانان در لرستان است؛ نمایشگاه توانمندی‌ها ویترین ظرفیت‌های آینده‌سازان استان

مهارت‌آموزی، مسیر پایدار اشتغال جوانان در لرستان است؛ نمایشگاه توانمندی‌ها ویترین ظرفیت‌های آینده‌سازان استان
کد خبر : 1818391
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تأکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در توسعه اشتغال، گفت: نمایش توانمندی‌های مهارت‌آموختگان و آموزش مهارتی جوانان و سربازان وظیفه نشان می‌دهد که مسیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در استان به‌درستی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی نیروی انسانی حرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان عصر امر شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های آموزش فنی و حرفه‌ای جوانان که همزمان با گرامیداشت هفته ملی مهارت در خرم‌آباد برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مهارت‌آموزان، ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و حمایت از اشتغال جوانان برپا شده و فرصتی ارزشمند برای معرفی دستاوردهای آموزش‌های مهارتی به جامعه است. 

وی با اشاره به اهمیت توسعه آموزش‌های مهارتی در بازار کار افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد و اشتغال به نیروهای ماهر و توانمند نیاز دارد و سرمایه‌گذاری در حوزه مهارت‌آموزی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری در استان به شمار می‌رود. 

توصیفیان با تقدیر از تلاش‌های مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان در توسعه آموزش‌های کاربردی، اظهار داشت: حضور فعال مهارت‌آموختگان و ارائه دستاوردهای آنان در این نمایشگاه، بیانگر ظرفیت بالای جوانان استان در عرصه‌های مختلف تولید، خدمات و فناوری است و می‌تواند زمینه ارتباط مؤثر میان آموزش، بازار کار و کارآفرینی را فراهم کند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین با اشاره به اجرای طرح آموزش مهارتی سربازان وظیفه گفت: آموزش مهارتی سربازان و نمایش دستاوردهای آنان در این نمایشگاه، نشان می‌دهد که مسیر آموزش‌های مهارتی در استان در مسیر صحیح خود، یعنی ایجاد اشتغال، توانمندسازی نیروی انسانی و آماده‌سازی جوانان برای ورود به بازار کار قرار گرفته است. 

وی تأکید کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز آموزشی در توسعه مهارت‌آموزی، زمینه‌ساز رونق تولید، کاهش بیکاری و تحقق اشتغال پایدار خواهد بود و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از برنامه‌های مهارت‌محور و اشتغال‌آفرین حمایت جدی می‌کند. 

توصیفیان در پایان، هفته ملی مهارت را فرصتی برای فرهنگ‌سازی و تبیین جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد با گسترش آموزش‌های مهارتی و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، شاهد شتاب بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در لرستان باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل