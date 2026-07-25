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امام جمعه اردبیل:

ضرورت تدوین نقشه راه عملیاتی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی/ برنامه‌های فرهنگی باید از کلی‌گویی به سمت اقدامات ملموس تغییر جهت دهد

ضرورت تدوین نقشه راه عملیاتی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی/ برنامه‌های فرهنگی باید از کلی‌گویی به سمت اقدامات ملموس تغییر جهت دهد
کد خبر : 1818312
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نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با تاکید بر ضرورت پرهیز از کلی‌گویی در برنامه‌های فرهنگی، خواستار ارائه نقشه راه عملیاتی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و صیانت از ارزش‌های اسلامی شد.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدحسن عاملی در شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، بر لزوم ترسیم راهکارهای اجرایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: حوزه فرهنگ نیازمند برنامه‌های کاربردی و قابل سنجش است و طرح‌های فرهنگی باید متناسب با نیازهای روز جامعه و با پرهیز از رویکردهای انتزاعی تدوین شوند.

وی با تاکید بر اشاره به هجمه‌های فرهنگی دشمنان، بر اهمیت صیانت از ساحت قرآن کریم و فرهنگ اهل‌بیت(ع)، اظهار کرد: باید با ابزارهای نوین و اثرگذار، در برابر این هجمه‌ها ایستادگی کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل، تولید آثار هنری از جمله فیلم و سریال‌های فاخر و متناسب با ارزش‌های بومی، سنتی و اسلامی را یکی از اولویت‌های مهم دانست و تصریح کرد: هنر باید به‌عنوان بازوی توانمند در تبیین مفاهیم ارزشی و تعالی فرهنگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

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