به گزارش ایلنا، در این بازدید، مدیران عامل شبکه تعاونی‌های روستایی فارس از نزدیک در جریان فرآیندهای تولید، ترکیبات فنی و میزان سازگاری محصولات این واحد صنعتی با شرایط اقلیمی و کشاورزی استان قرار گرفتند.

بررسی راهکارهای ایجاد عاملیت‌های معتبر و تسهیل فرآیند توزیع کودهای شیمیایی استاندارد از دیگر محورهای این بازدید بود؛ موضوعی که با هدف حذف واسطه‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌ها و فراهم کردن امکان دسترسی کشاورزان به نهاده‌های باکیفیت و با قیمت مناسب دنبال شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان فارس، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی درون‌شبکه‌ای اظهار کرد: هدف از این سفر، ایجاد زنجیره تأمین پایدار در شبکه تعاونی‌های روستایی استان است.

سعید برزگر، افزود: به دنبال این هستیم که با تقویت تعاملات میان‌شبکه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی توانمند، دسترسی کشاورزان به نهاده‌های ضروری را تسهیل کنیم و با هم‌افزایی میان اتحادیه‌ها، خدمات بازرگانی را به شکلی نظام‌مند و در راستای حمایت از بهره‌برداران توسعه دهیم.

بررسی راهکارهای توسعه خدمات بازرگانی و زیرساخت‌های تعاونی‌های روستایی فارس

در ادامه این سفر، نشست هم‌اندیشی مدیران عامل اتحادیه‌های تعاونی روستایی شهرستان‌های استان فارس با هدف بررسی فرصت‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی و ارتقای زیرساخت‌های شبکه‌ای برگزار شد.

این نشست با تمرکز بر تدوین برنامه‌های عملیاتی مشترک و بررسی چالش‌های موجود در حوزه فعالیت‌های تعاونی برگزار شد و موضوعات مختلفی برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی شبکه تعاونی‌های روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بررسی وضعیت ساماندهی و توسعه فعالیت‌های شرکت «پاسارگادمرغ»، مدیریت و گسترش شبکه «روستازارها» و غرفه‌های فروش مستقیم و همچنین بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت و افزایش حجم خریدهای توافقی محصولات کشاورزی از جمله محورهای اصلی این نشست بود.

همچنین تسهیل فرآیند توزیع کودهای شیمیایی و گسترش پوشش خدمات بیمه‌ای از طریق تعامل با «بیمه البرز» از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

برزگر با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان اتحادیه‌ها گفت: هدف از برگزاری این نشست، تقویت ساختارهای داخلی و ایجاد شبکه‌ای منسجم برای حمایت از بهره‌برداران است.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که با ساماندهی فعالیت‌هایی نظیر خریدهای توافقی و توسعه روستازارها، ثبات اقتصادی شبکه تعاونی‌ها را افزایش دهیم و از طریق ایجاد زنجیره‌های تأمین پایدار، خدمات بازرگانی و بیمه‌ای را به شکلی نظام‌مند در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

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