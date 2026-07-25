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گام تازه تعاونی‌های روستایی فارس برای تأمین مستقیم نهاده‌های کشاورزی

گام تازه تعاونی‌های روستایی فارس برای تأمین مستقیم نهاده‌های کشاورزی
کد خبر : 1818304
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مدیران عامل اتحادیه‌های تعاونی روستایی شهرستان‌های استان فارس با هدف ارتقای کیفیت تولید، کاهش هزینه تأمین نهاده‌های کشاورزی و توسعه خدمات بازرگانی، در جریان سفر به مشهد مقدس از ظرفیت‌های تولیدی هلدینگ «کیمیا اکسیر شرق» بازدید و راهکارهای تقویت زنجیره تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان را بررسی کردند.

به گزارش ایلنا، در این بازدید، مدیران عامل شبکه تعاونی‌های روستایی فارس از نزدیک در جریان فرآیندهای تولید، ترکیبات فنی و میزان سازگاری محصولات این واحد صنعتی با شرایط اقلیمی و کشاورزی استان قرار گرفتند.

بررسی راهکارهای ایجاد عاملیت‌های معتبر و تسهیل فرآیند توزیع کودهای شیمیایی استاندارد از دیگر محورهای این بازدید بود؛ موضوعی که با هدف حذف واسطه‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌ها و فراهم کردن امکان دسترسی کشاورزان به نهاده‌های باکیفیت و با قیمت مناسب دنبال شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان فارس، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی درون‌شبکه‌ای اظهار کرد: هدف از این سفر، ایجاد زنجیره تأمین پایدار در شبکه تعاونی‌های روستایی استان است.

سعید برزگر، افزود: به دنبال این هستیم که با تقویت تعاملات میان‌شبکه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی توانمند، دسترسی کشاورزان به نهاده‌های ضروری را تسهیل کنیم و با هم‌افزایی میان اتحادیه‌ها، خدمات بازرگانی را به شکلی نظام‌مند و در راستای حمایت از بهره‌برداران توسعه دهیم.

بررسی راهکارهای توسعه خدمات بازرگانی و زیرساخت‌های تعاونی‌های روستایی فارس

در ادامه این سفر، نشست هم‌اندیشی مدیران عامل اتحادیه‌های تعاونی روستایی شهرستان‌های استان فارس با هدف بررسی فرصت‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی و ارتقای زیرساخت‌های شبکه‌ای برگزار شد.

این نشست با تمرکز بر تدوین برنامه‌های عملیاتی مشترک و بررسی چالش‌های موجود در حوزه فعالیت‌های تعاونی برگزار شد و موضوعات مختلفی برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی شبکه تعاونی‌های روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بررسی وضعیت ساماندهی و توسعه فعالیت‌های شرکت «پاسارگادمرغ»، مدیریت و گسترش شبکه «روستازارها» و غرفه‌های فروش مستقیم و همچنین بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت و افزایش حجم خریدهای توافقی محصولات کشاورزی از جمله محورهای اصلی این نشست بود.

همچنین تسهیل فرآیند توزیع کودهای شیمیایی و گسترش پوشش خدمات بیمه‌ای از طریق تعامل با «بیمه البرز» از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

برزگر با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان اتحادیه‌ها گفت: هدف از برگزاری این نشست، تقویت ساختارهای داخلی و ایجاد شبکه‌ای منسجم برای حمایت از بهره‌برداران است.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که با ساماندهی فعالیت‌هایی نظیر خریدهای توافقی و توسعه روستازارها، ثبات اقتصادی شبکه تعاونی‌ها را افزایش دهیم و از طریق ایجاد زنجیره‌های تأمین پایدار، خدمات بازرگانی و بیمه‌ای را به شکلی نظام‌مند در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

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