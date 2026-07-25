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بهره‌برداری از مجتمع‌های فرهنگی عنبران، نمین و کلور در جریان سفر وزیر ارشاد به اردبیل

کد خبر : 1818301
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همزمان با گرامیداشت «هفته استان اردبیل» و با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه مجتمع فرهنگی و هنری در شهرهای عنبران، نمین و کلور پس از سال‌ها انتظار به بهره‌برداری رسید. استاندار اردبیل با اعلام این خبر، بر تداوم بی‌وقفه پروژه‌های عمرانی استان در سایه تعامل مدیران و نمایندگان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهره‌برداری از مجتمع‌های فرهنگی عنبران، نمین و کلور در جریان سفر وزیر ارشاد به اردبیل همزمان با گرامیداشت «هفته استان اردبیل» و با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه مجتمع فرهنگی و هنری در شهرهای عنبران، نمین و کلور پس از سال‌ها انتظار به بهره‌برداری رسید. استاندار اردبیل با اعلام این خبر، بر تداوم بی‌وقفه پروژه‌های عمرانی استان در سایه تعامل مدیران و نمایندگان تأکید کرد.

در جریان سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان اردبیل، مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهرهای عنبران و نمین افتتاح شدند و پروژه مجتمع کلور در شهرستان خلخال نیز در ادامه برنامه‌های این سفر به بهره‌برداری رسید.

مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، در آیین افتتاح این پروژه‌ها با اشاره به پیشینه اجرایی آن‌ها گفت: عملیات ساخت این سه مجتمع فرهنگی که از سال ۹۳ آغاز شده بود، با پیگیری‌های ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو سال اخیر به سرانجام رسید. برای تکمیل این پروژه‌ها در مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به قیمت روز هزینه شده است.

استاندار اردبیل در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: در بیش از یک سال گذشته، علی‌رغم شرایط خاص کشور، روند اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح استان اردبیل هیچ‌گاه متوقف نشد و این روند با جدیت ادامه دارد.

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خبرنگار : فرشته رضازاده
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