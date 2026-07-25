مدیر کل بهزیستی استان خبر داد؛
ایجاد ۲۷ نیروگاه خورشیدی خانگی برای خانوادههای تحت پوشش بهزیستی در لرستان
مدیر کل بهزیستی لرستان از اجرای طرح پنلهای خورشیدی برای مددجویان این نهاد خبر داد و گفت: امسال ۲۷ نیروگاه خورشیدی خانگی برای خانوادههای تحت پوشش در سطح استان ایجاد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همایون عمودی زاده روز شنبه سوم مرداد ماه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: برای هر نیروگاه، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه و ۷۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی سازمان بهزیستی پرداخت شد زیرا با افزایش قیمت تجهیزات، تسهیلات دولتی به تنهایی پاسخگوی هزینه اجرای طرح نبود.
وی ادامه داد: هر نیروگاه خورشیدی ماهانه حدود هشت میلیون تومان درآمد پایدار برای خانوادههای تحت پوشش ایجاد و علاوه بر تامین معیشت آنان، به تولید انرژی پاک نیز کمک میکند.
مدیر کل بهزیستی لرستان گفت: تمام تلاش مجموعه بهزیستی بر توانمندسازی، افزایش کیفیت زندگی جامعه هدف، حمایت از خانوادهها و توسعه خدمات پیشگیرانه متمرکز شده است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی همچنین افزود: در حال حاضر حدود ۵۲ هزار نفر دارای معلولیت از خدمات این اداره کل بهرهمند هستند.
به گفته عمودی زاده همچنین ۹ هزار و ۱۴۶ خانوار زن سرپرست خانوار با جمعیتی نزدیک به ۲۳ هزار نفر تحت حمایت قرار دارند و در مجموع نزدیک به ۸۰ هزار نفر از خدمات مستمر و غیرمستمر این سازمان استفاده میکنند.
مدیر کل بهزیستی لرستان افزود: خدمات بهزیستی پیش از تولد آغاز میشود، با ارائه مشاورههای ژنتیک، غربالگری و برنامههای پیشگیری از معلولیتها ادامه مییابد و حتی در سالمندی نیز خدمات تخصصی و حمایتی به جامعه هدف ارائه میشود.
وی با اشاره به اجرای برنامه تحول در سازمان بهزیستی گفت: ۱۳ چرخش راهبردی در دستور کار قرار گرفته که هشت مورد آن به بستههای اجرایی تبدیل شده و مهمترین اولویت آن، خانوادهمحوری است.
مدیرکل بهزیستی لرستان ادامه داد: سیاست سازمان این است که افراد دارای معلولیت، سالمندان و کودکان تا حد امکان در کانون خانواده نگهداری شوند زیرا محیط خانواده بهترین بستر برای حفظ کرامت و سلامت روحی آنان محسوب میشود.
عمودی زاده با اشاره به افزایش حمایتهای مالی اظهار کرد: حق پرستاری خانوادهمحور از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هشت میلیون تومان افزایش یافته و کمکهزینه نگهداری کودکان نیز از حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بیش از پنج میلیون تومان رسیده است.
وی همچنین از حمایت خانوادههای دارای فرزندان دوقلو و سهقلو خبر داد و گفت: هزار و ۸۹۱ خانواده دارای دوقلو و ۸۱ خانواده دارای سهقلو تحت پوشش هستند و کمکهای ماهانه این خانوارها نیز افزایش یافته است.
عمودیزاده با اشاره به اقدامات حوزه اشتغال گفت: بر اساس برنامه توسعه استان سهم بهزیستی ایجاد یکهزار و ۲۰۰ فرصت شغلی بود، اما با اجرای برنامههای مختلف این میزان به یکهزار و ۴۷۰ شغل در سامانه رصد اشتغال افزایش یافت.
وی ادامه داد: سازمان بهزیستی برای تشویق کارفرمایان به جذب افراد دارای معلولیت، مشوقهای متعدد از جمله پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، پرداخت بیمه خویشفرمایی افراد دارای معلولیت و همچنین پرداخت بخشی از هزینههای اشتغال افراد کم توان جسمی را در نظر گرفته است.
مدیرکل بهزیستی لرستان بیان کرد: جامعه هدف این سازمان در حوزههای علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری نیز افتخارات فراوانی کسب کرده و بسیاری از آنان در مسابقات ملی و بینالمللی موفق به کسب رتبههای برتر شدهاند.
عمودی زاده افزود: اجرای برنامههای تحولآفرین تنها با اتکا به اعتبارات دولتی امکانپذیر نیست و سال گذشته ۲۴۷ میلیارد تومان مشارکت مردمی در استان جذب شد.
وی همچنین از افتتاح ۶ مرکز توانبخشی در استان خبر داد و گفت: این مراکز زودتر از زمانبندی تعیینشده به بهرهبرداری رسیدهاند و توسعه خدمات توانبخشی همچنان ادامه خواهد داشت.
مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به اقدامات این سازمان در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز اظهار کرد: مراکز اورژانس اجتماعی و خدمات مشاوره به صورت شبانهروزی فعال بودند و کاروان «یاوران سلامت روان» با همکاری دستگاههای اجرایی به مناطق آسیبدیده اعزام شد که عملکرد آن مورد تقدیر فرمانداران قرار گرفت.
عمودی زاده اظهار داشت: بهزیستی دارای دو گروه اصلی جامعه هدف شامل افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران اعصاب و روان و همچنین سایر گروههایی است که به صورت مستمر یا غیرمستمر از خدمات حمایتی بهرهمند میشوند.
وی افزود: همچنین با توجه به انجام مشاورههای ازدواج، خدمات تخصصی خانواده و کودک، غربالگریهای ژنتیک، شنواییسنجی نوزادان در زایشگاهها و اجرای طرح تنبلی چشم کودکان، تمامی مردم ایران نیز به نوعی مخاطب خدمات بهزیستی هستند.
عمودی زاده بیان کرد: خانوادههای دارای عضو معلول نیز از خدمات متنوعی همچون کمکهزینه معیشت، تامین لوازم ضروری زندگی، کمکهزینه تحصیل، اشتغال، ازدواج، مسکن و سایر حمایتهای مستمر و غیرمستمر بهرهمند میشوند.
مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به برنامههای هفته بهزیستی گفت: یکی از مهمترین برنامههای امسال، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای جامعه هدف در تمامی شهرستانهای استان بود تا توانمندیهای افراد تحت پوشش به نمایش گذاشته شود چراکه رسالت بهزیستی تنها پرداخت کمکهای مالی نیست، بلکه توانمندسازی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد را دنبال میکند.
مدیرکل بهزیستی لرستان یکی از مهمترین اقدامات سال جاری را راهاندازی مراکز تخصصی اوتیسم دانست و گفت: خانوادههای دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم سالها با مشکلات فراوانی مواجه و همواره خواستار ایجاد مراکز تخصصی بودند.
عمودی زاده افزود: این خانوادهها به دلیل شرایط خاص فرزندانشان حتی امکان حضور در بسیاری از مراسم اجتماعی یا سفر را نداشتند و فشارهای روحی و روانی سنگینی را تحمل میکردند.
وی عنوان کرد: امسال با تلاش همکاران حوزه توانبخشی، مراکز روزانه و تخصصی ویژه اوتیسم راهاندازی شد تا علاوه بر آموزش و توانبخشی این افراد فرصتی برای کاهش فشارهای روحی خانوادهها نیز فراهم شود.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی سازمان بهزیستی، خانوادهمحوری است اظهار داشت: سیاست ما توسعه مراکز نگهداری نیست، بلکه تلاش میکنیم افراد دارای معلولیت در کانون گرم خانواده زندگی کنند که برای تحقق این هدف، مشوقهای مختلفی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بهزیستی لرستان افزود: در همین راستا، مبلغ حق پرستاری افراد دارای معلولیت از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هشت میلیون تومان افزایش یافت تا بخشی از هزینههای خانوادهها جبران شود.