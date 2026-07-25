معاون استاندار گلستان:
۲۴ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران گلستان باقی مانده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: حدود ۲۴ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران استان باقی مانده است و با استمرار پیگیریها و تامین منابع مورد نیاز، باقیمانده مطالبات گندمکاران گلستان در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود.
به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیانمهر اظهارکرد: از ابتدای فصل خرید تضمینی تاکنون حدود ۸۳۷ هزار تن گندم از کشاورزان گلستان خریداری شده که ارزش آن بالغ بر ۴۰ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان است. تاکنون بیش از ۱۶ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان، معادل ۴۱ درصد از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و روند واریز مطالبات با وجود محدودیتهای مالی کشور به صورت مستمر ادامه دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به وضعیت پرداختها گفت: کشاورزانی که تا ۲۵ خرداد گندم خود را تحویل مراکز خرید دادهاند، بخشی از مطالبات خود را دریافت کردهاند و پرداخت مابقی مطالبات نیز پس از تامین منابع مالی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۴ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران استان باقی مانده است، گفت: استاندار گلستان، مجمع نمایندگان استان، سازمان جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای مرتبط، این موضوع را به صورت روزانه در سطح ملی دنبال میکنند.
کیانمهر همچنین با اشاره به دغدغه تولیدکنندگان بخش کشاورزی درباره مسائل بانکی و تامین مالی گفت: مدیریت استان در کنار پیگیری مطالبات گندمکاران، رفع مشکلات بانکی و مالی فعالان این بخش را نیز در دستور کار قرار داده است.