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مدیرکل دیوان محاسبات اردبیل تاکید کرد؛

تسریع اجرای نهضت ملی مسکن و بزرگراه اردبیل–سرچم

تسریع اجرای نهضت ملی مسکن و بزرگراه اردبیل–سرچم
کد خبر : 1818229
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مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل بر تسریع اجرای نهضت ملی مسکن و بزرگراه اردبیل–سرچم تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، عقیل شکری جلسه‌ای با مدیرکل راه و شهرسازی استان در راستای بررسی روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان و رفع موانع پیش‌روی آن‌ها با تأکید بر نقش دیوان محاسبات در صیانت از بیت‌المال و حمایت از اجرای صحیح و به‌موقع طرح‌های عمرانی، اظهار کرد: دیوان محاسبات ضمن ایفای وظایف قانونی و نظارتی خود، با رویکردی حمایتی، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل فرآیندها، رفع موانع اجرایی و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی استان بهره خواهد گرفت.

وی در ادامه، شفافیت مالی را از مهم‌ترین الزامات مدیریت کارآمد منابع عمومی برشمرد و افزود: شفاف‌سازی هرچه بیشتر صورت‌های مالی، از جمله تعیین تکلیف اقلام سنواتی، انعکاس حسابگری اعتبارات تهاتر نفتی و... ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای انضباط مالی، افزایش پاسخگویی و تصمیم‌گیری دقیق در اجرای پروژه‌های عمرانی است و دستگاه‌های اجرایی باید با اهتمام ویژه نسبت به تعیین تکلیف این اقلام اقدام کنند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل همچنین بر تداوم تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی تأکید کرد و گفت: همکاری مؤثر میان دستگاه‌ها، ضمن صیانت از منابع عمومی، زمینه‌ساز تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم خواهد بود.

در ادامه این نشست، مدیرکل راه و شهرسازی استان گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و روند اجرای پروژه بزرگراه اردبیل–سرچم، اقدامات انجام‌شده، چالش‌های موجود و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کرد.

در پایان، بر پیگیری مستمر مصوبات، رفع موانع اجرایی، تقویت شفافیت مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن و بزرگراه اردبیل–سرچم تأکید شد.

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