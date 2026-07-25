به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی در شورای سینمایی استان با اشاره به روند رو به رشد سینمای کشور اظهار کرد: در شرایطی که در دهه ۹۰ برخی با پیش‌داوری از مرگ سینما سخن رانده و مخاطبان سینما به شدت کاهش یافته بود، با مداخلات موثر و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شاهد تحولی بنیادین هستیم.

وی با بیان اینکه تعداد مخاطبان سینما در سال ۱۴۰۳ به ۳۵میلیون نفر رسید و تعداد سالن‌های سینما نیز از ۲۵۵ سالن به ۸۵۵ سالن افزایش یافت، افزود: این آمار نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توسعه زیرساختی و جذب مخاطب است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه وضعیت کنونی زیرساخت‌های سینمایی اردبیل شایسته جایگاه تاریخی و معاصر این استان نیست، تصریح کرد: با توجه به تعلق خاطر و دیدگاه هنری غالب در استان، تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شاهد رشد قابل توجه در بخش‌های زیرساخت، حمایت مالی و پشتیبانی از هنرمندان بومی تا پایان دولت چهاردهم باشیم.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، سینما را صدای رسای تمدن و فرهنگ معاصر ایران در جهان دانست و گفت: امروز سینما به‌عنوان یکی از معدود هنرهای معاصر ما که در سطح بین‌المللی دارای اعتبار است، باید بسیار جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه سینمای ملی زمانی به قله‌های رفیع دست می‌یابد که ظرفیت‌های سینمای استانی و منطقه‌ای به درستی شناسایی و تقویت شوند، ادامه داد: تقویت این حوزه در استان اردبیل، گامی موثر در جهت ارتقای سینمای ملی ایران خواهد بود.

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