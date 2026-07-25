از بکشنبه ۴ مرداد ماه؛
برقراری قطار مستقیم رشت–کرمانشاه ویژه اربعین حسینی
قطار رشت به کرمانشاه در پاسخ به مطالبه زائران استان گیلان و با همکاری بخشهای مختلف راهآهن جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته تا سفری ایمن، سریع و مستقیم برای مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین فراهم شود.
به گزارش ایلنا از رشت، رحمت رحمتنژاد، مدیرکل راهآهن شمال۲ از برقراری قطار فوقالعاده رشت–کرمانشاه ویژه ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت: «این اقدام در پاسخ به مطالبه زائران استان گیلان و با همکاری بخشهای مختلف راهآهن جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته تا سفری ایمن، سریع و مستقیم برای مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین فراهم شود.»
در راستای ارج نهادن به شور و شعور حسینی مردم ولایتمدار استان گیلان و با هدف ارتقاء کیفیت خدمات حملونقل عمومی در ایام اربعین، قطار فوقالعاده اربعین حسینی در مسیر رشت – کرمانشاه برقرار شده است.
این قطار روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ از ایستگاه رشت حرکت خواهد کرد و زائران را به شکل مستقیم به کرمانشاه منتقل میکند. زمان بازگشت این قطار روز دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۰:۱۰ صبح از کرمانشاه به رشت تنظیم شده است.
قطار مذکور از نوع کوپهای ۶ تخته خواب با ظرفیت جابهجایی ۶۶۰ نفر است.
بلیت این قطار از طریق سکوهای اینترنتی فروش بلیت و دفاتر فروش حضوری در دسترس بوده و در حال فروش میباشد.