برقراری قطار مستقیم رشت–کرمانشاه ویژه اربعین حسینی

به گزارش ایلنا از رشت، رحمت رحمت‌نژاد، مدیرکل راه‌آهن شمال۲ از برقراری قطار فوق‌العاده رشت–کرمانشاه ویژه ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت: «این اقدام در پاسخ به مطالبه زائران استان گیلان و با همکاری بخش‌های مختلف راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته تا سفری ایمن، سریع و مستقیم برای مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین فراهم شود.»

در راستای ارج نهادن به شور و شعور حسینی مردم ولایتمدار استان گیلان و با هدف ارتقاء کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در ایام اربعین، قطار فوق‌العاده اربعین حسینی در مسیر رشت – کرمانشاه برقرار شده است.

این قطار روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ از ایستگاه رشت حرکت خواهد کرد و زائران را به شکل مستقیم به کرمانشاه منتقل می‌کند. زمان بازگشت این قطار روز دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۰:۱۰ صبح از کرمانشاه به رشت تنظیم شده است.

قطار مذکور از نوع کوپه‌ای ۶ تخته خواب با ظرفیت جابه‌جایی ۶۶۰ نفر است.

بلیت این قطار از طریق سکوهای اینترنتی فروش بلیت و دفاتر فروش حضوری در دسترس بوده و در حال فروش می‌باشد.

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