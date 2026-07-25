اجرایی شدن طرح توسعهٔ عدالت آموزشی در مدارس اردبیل/مدارس مناطق محروم در اولویت هستند

به گزارش ایلنا، اردشیر رشیدی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی مدارس یک ضرورت انکارناپذیر است، اظهار کرد: با هدف کاهش شکاف آموزشی و بهره‌مندی دانش‌آموزان مناطق محروم و عشایری از امکانات نوین، روند هوشمندسازی مدارس با اولویت این مناطق با جدیت در حال پیگیری است.

رشیدی در ادامه با اشاره به اجرای طرح توسعه عدالت آموزشی برای ۲۱۰ پروژه آموزشی و پرورشی در استان، تصریح کرد: در این مسیر، بیش از ۷۰ گروه معین سازماندهی شده‌اند که با مشارکت فعال خیرین، نهادهای انقلابی و گروه‌های مختلف مردمی، تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان منابع مالی و غیرنقدی برای این پروژه‌ها جذب شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: این کمک‌ها تنها محدود به حمایت‌های نقدی نبوده و شامل مساعدت‌های مهارتی، تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات عمرانی برای ترمیم و بازسازی فضاهای آموزشی و ورزشی می‌شود.

وی با اشاره به نصب ۲۰۰ دستگاه تلویزیون تعاملی در مدارس استان طی ماه‌های اخیر، گفت: برنامه هوشمندسازی با شتاب ادامه دارد و تا مهرماه سال جاری، ۳۰۰ کلاس درس دیگر نیز به تجهیزات هوشمند مجهز خواهند شد.

رشیدی در پایان خاطرنشان کرد: نهضت عدالت آموزشی و نوسازی فضای کلاس‌ها تنها به مهرماه محدود نخواهد بود و تمامی ظرفیت‌های موجود برای استمرار این فعالیت‌ها در طول سال تحصیلی آینده به کار گرفته می‌شود تا دانش‌آموزان تمامی مناطق استان از فرصت‌های آموزشی برابر برخوردار شوند.

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