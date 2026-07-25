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خوزستان ۰۳ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲:۳۹

تصادف خونین در محور اهواز - شوش با ۶ فوتی و مصدوم

مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: وقوع تصادف بین ۲ دستگاه خودرو در محور اهواز - شوش، یک کشته و پنج مصدوم به جا گذاشت.