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تصادف خونین در محور اهواز - شوش با ۶ فوتی و مصدوم

تصادف خونین در محور اهواز - شوش با ۶ فوتی و مصدوم
کد خبر : 1818118
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مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: وقوع تصادف بین ۲ دستگاه خودرو در محور اهواز - شوش، یک کشته و پنج مصدوم به جا گذاشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی امروز شنبه اظهار کرد: این حادثه بین ۲ دستگاه خودروی پژو پارس و توسان در حوالی روستای مراونه رخ داد که در ساعت ۵:۳۵ دقیقه بامداد امروز به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه اعلام شد.

وی افزود: مصدومان شامل پنج نفر در رده‌های سنی هشت تا ۶۰ سال و یک کشته با هویت نامعلوم گزارش شده است.

احمدی بلوطکی ادامه داد: چهار نفر از مصدومان با آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ و یک نفر با خودروی شخصی به بیمارستان گلستان اهواز انتقال یافتند.

 

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