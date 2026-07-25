به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی شامگاه جمعه در آیین آغاز رسمی عملیات اربعین حسینی در مرز بین‌المللی خسروی، خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را توفیقی الهی برای مردم و مسئولان استان دانست و اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های اجرایی استان با روحیه‌ای جهادی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده‌اند.

وی با اشاره به سفر اخیر هیأتی از مسئولان استان به عراق افزود: در این سفر نشست‌های مشترکی با استاندار دیاله، نمایندگان مجلس عراق، فرماندار مندلی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد و همچنین درباره هماهنگی‌های لازم برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران با مسئولان موکب‌های مردمی عراق گفت‌وگو شد.

استاندار کرمانشاه نتایج این رایزنی‌ها را ارزشمند توصیف کرد و گفت: مهم‌ترین دستاورد این مذاکرات، فراهم شدن امکان تردد زائران اربعین از مرز سومار بود که پس از انجام هماهنگی‌های لازم و تکمیل زیرساخت‌ها، برای نخستین‌بار به جمع گذرگاه‌های تردد زائران عتبات عالیات پیوست.

حبیبی فعال شدن مرز سومار را از مطالبات دیرینه مردم منطقه عنوان کرد و افزود: بهره‌برداری از این گذرگاه، گامی مهم در توسعه ظرفیت‌های اربعین و تسهیل سفر زائران به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح کاپوتاژ اتوبوس در مرز خسروی گفت: برای نخستین‌بار امکان تردد مستقیم اتوبوس‌های حامل زائران از این مرز تا داخل خاک عراق فراهم شده و مرز خسروی در حال حاضر تنها مرز کشور است که این طرح در آن اجرا می‌شود.

استاندار کرمانشاه افزود: در مرحله نخست، اتوبوس‌های اعزامی از پایانه‌های تهران، قم و اصفهان به‌صورت مستقیم از مرز خسروی وارد خاک عراق می‌شوند و برنامه‌ریزی شده است این امکان از سال آینده برای ناوگان سایر استان‌های کشور نیز فراهم شود.

حبیبی در ادامه به پیگیری پروژه راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد اشاره کرد و گفت: این طرح در جریان سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به ایران مورد تفاهم دو کشور قرار گرفت و این توافق می‌تواند روند اجرای این پروژه راهبردی را شتاب بخشد.

وی تأکید کرد: تکمیل این مسیر ریلی، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی استان، نقش مهمی در افزایش ظرفیت تردد زائران از مرز خسروی خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر آمادگی کامل استان برای میزبانی از زائران اربعین اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی، اعضای ۱۸ کمیته ستاد اربعین و نیروهای خدمات‌رسان با انگیزه‌ای فراتر از وظایف اداری، شبانه‌روز در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی همچنین بر اهمیت برنامه‌های فرهنگی اربعین تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های فرهنگی، زینت اربعین است و امسال این برنامه‌ها با مسئولیت اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان، با کیفیت و گستردگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته اجرا خواهد شد.

حبیبی همچنین شامگاه جمعه به همراه حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، از بخش‌های مختلف پایانه مرزی خسروی و موکب‌های مستقر در این گذرگاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی به زائران قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش موکب‌داران، نیروهای اجرایی و عوامل خدمات‌رسان، بر تداوم ارائه خدمات شبانه‌روزی به زائران تأکید کرد و گفت: تمامی ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران بسیج شده و دستگاه‌های اجرایی تا پایان عملیات اربعین با آمادگی کامل در کنار زائران خواهند بود.

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