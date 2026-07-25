تولید مستند «تعزیه، هنرایرانی-عاشورایی» در لامرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سیدابوالحسن عمرانی نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این مستند با اشاره به ظرفیت‌های گوناگون هنرآیینی تعزیه در ابعاد مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، تاریخی و ... گفت: نگاه این مستند بیشتر معطوف به ساختار حماسی و ویژگی پیام‌رسانی تعزیه می‌باشد که در هر عصر و دوره ای، بیان مظلومیت‌ها در تاریخ را سرلوحه اهداف خود قرار داده است.

وی افزود: با توجه به حمله امریکایی صهیونی به میهن عزیزمان در جنگ اخیر و ارتکاب جنایت جنگی به ویژه در روز نخست در حمله با موشکهای غیر معمول و نامتعارف به لامرد، تعزیه‌های دهه اول محرم امسال، تحت تاثیر این فضای تراژیک، حال و هوای متفاوتی داشت.

این پژوهشگر تاریخ، هنر و رسانه با اشاره به ظرفیت تعزیه در استمرار رسالت عاشورا و پیوند خط خون در درازنای تاریخ حماسی شیعه، یادآور شد: در پی استمرار روزهای عاشورایی جبهه مقاومت در ایران و ادامه مبارزه شکوهمند با استکبار جهانی، تعزیه از ظرفیت نمادین خود استفاده و پیوند ناگسستنی ایران شیعی با روایت تاریخی عاشورا را در وجوه مختلفی به نمایش گذاشت. در همین راستا در حاشیه اجرای تعزیه شهادت حضرت اباالفضل علیه السلام موضوع ثبت «روز جهانی مبارزه با سلاح های نامتعارف کشتارجمعی» در تقویم بین المللی در قالب آیین ویژه ای به استحضار مخاطبان رسید. این ایده بوسیله یکی از دست‌اندرکاران تعزیه در مرکز تعزیه‌داری محله بنی‌هاشم شهرستان لامرد، مطرح و به کمیسیون ملی یونسکو ارسال شده بود.

وی افزود: مستند «هنر ایرانی-عاشورایی» ضمن تبیین جایگاه شبیه‌خوانی در منطقه لامرد به پیامدهای اجرای این هنر آیینی در این منطقه پرداخته و بازخورد آن را در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، ادبی و تاریخی مورد بررسی قرار داده است.

این نویسنده و مستندسازخاطرنشان کرد: از مجموعه تولیدات جدید تعزیه پژوهی، مستند «روایتی از شبیه خوانی در جنوب فارس» در ایام سوگواری سالار شهیدان، باز پخش و مستند «رسانه در رسانه» با موضوع بررسی رابطه رسانه سنتی موج اول تعزیه و رسانه ارتباط جمعی تلویزیون، تولید و آماده پخش می‌باشد.

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