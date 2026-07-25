به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی روز شنبه در نشست مدیریت بحران مازندران در ساری با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی و گزارش‌های دریافتی از فرمانداری‌ها، بخشداران و دبیران مدیریت بحران شهرستان‌ها، سامانه بارشی فعال در استان تا شامگاه پنجشنبه عمدتاً به صورت رگبارهای پراکنده در ارتفاعات و بارش‌های کوتاه‌مدت در مناطق دامنه‌ای فعالیت داشت.

وی افزود: بیشترین میزان بارندگی ثبت شده طی ۲۴ ساعت گذشته مربوط به بلده با ۲۱.۴ میلی‌متر، سیاه‌بیشه با ۲۱ میلی‌متر، کجور با ۱۶.۴ میلی‌متر، پل سفید با ۱۲.۲ میلی‌متر و آلاشت با ۱۰.۲ میلی‌متر بوده است.

محمدی با اشاره به حوادث رخ داده در شهرستان نور گفت: در محور بلده به سمت پل زنگوله و یوش، بر اثر وقوع روان‌آب مسیر به صورت موقت مسدود شد که با مدیریت بخشداری بلده و اعزام فوری نیروهای راهداری، عملیات پاکسازی انجام و محور در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شد.

وی ادامه داد: همچنین در محور دسترسی روستاهای کلا، سیاسنگ، رویان و وازک نیز به دلیل ریزش سنگ، تردد با مشکل مواجه شد که نیروهای راهداری با حضور در محل، نسبت به پاکسازی مسیر و برقراری تردد اقدام کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی در آماده‌باش قرار داشتند، تصریح کرد: خوشبختانه تا پایان فعالیت این سامانه، هیچ‌گونه حادثه اضطراری یا خسارت قابل توجهی از سوی شهرستان‌های استان گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی و شریانی استان باز بوده و تردد در آن‌ها به صورت عادی جریان دارد.

محمدی از شهروندان، مسافران و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست همچنان با توجه به احتمال ناپایداری‌های محلی، اطلاعیه‌های هواشناسی و توصیه‌های مدیریت بحران را مورد توجه قرار دهند.

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