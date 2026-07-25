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راه‌های مسدود و متاثر از سیل نور مازندران بازگشایی شد

راه‌های مسدود و متاثر از سیل نور مازندران بازگشایی شد
کد خبر : 1818082
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به پایان فعالیت سامانه بارشی پایان هفته گذشته در استان گفت: راه‌های مسدود و متاثر از سیل نور اکنون بازگشایی شده است.

به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی روز شنبه در نشست مدیریت بحران مازندران در ساری با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی و گزارش‌های دریافتی از فرمانداری‌ها، بخشداران و دبیران مدیریت بحران شهرستان‌ها، سامانه بارشی فعال در استان تا شامگاه پنجشنبه عمدتاً به صورت رگبارهای پراکنده در ارتفاعات و بارش‌های کوتاه‌مدت در مناطق دامنه‌ای فعالیت داشت.

وی افزود: بیشترین میزان بارندگی ثبت شده طی ۲۴ ساعت گذشته مربوط به بلده با ۲۱.۴ میلی‌متر، سیاه‌بیشه با ۲۱ میلی‌متر، کجور با ۱۶.۴ میلی‌متر، پل سفید با ۱۲.۲ میلی‌متر و آلاشت با ۱۰.۲ میلی‌متر بوده است.

محمدی با اشاره به حوادث رخ داده در شهرستان نور گفت: در محور بلده به سمت پل زنگوله و یوش، بر اثر وقوع روان‌آب مسیر به صورت موقت مسدود شد که با مدیریت بخشداری بلده و اعزام فوری نیروهای راهداری، عملیات پاکسازی انجام و محور در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شد.

وی ادامه داد: همچنین در محور دسترسی روستاهای کلا، سیاسنگ، رویان و وازک نیز به دلیل ریزش سنگ، تردد با مشکل مواجه شد که نیروهای راهداری با حضور در محل، نسبت به پاکسازی مسیر و برقراری تردد اقدام کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی در آماده‌باش قرار داشتند، تصریح کرد: خوشبختانه تا پایان فعالیت این سامانه، هیچ‌گونه حادثه اضطراری یا خسارت قابل توجهی از سوی شهرستان‌های استان گزارش نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی و شریانی استان باز بوده و تردد در آن‌ها به صورت عادی جریان دارد.

محمدی از شهروندان، مسافران و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست همچنان با توجه به احتمال ناپایداری‌های محلی، اطلاعیه‌های هواشناسی و توصیه‌های مدیریت بحران را مورد توجه قرار دهند.

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