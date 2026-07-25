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توقیف موتور قاچاق در قزوین

توقیف موتور قاچاق در قزوین
کد خبر : 1818035
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رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی قزوین از توقیف یکدستگاه موتور سیکلت قاچاق و مجازات متهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی سبزی گفت: پرونده موتور سیکلت 250 سی سی غیرمجاز به ارزش چهار میلیارد و 966 میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. 

وی افزود: با توجه به مدارک موجود در پرونده، استعلام از مراجع ذیصلاح و عدم ارائه مدارک مثبته گمرکی، اتهام انتسابی محرز، علاوه بر ضبط موتور سیکلت، متهم به پرداخت چهار میلیارد و 966 میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالای مکشوفه محکوم و جریمه آن وصول شد. 

رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی قزوین گفت: با خرید و فروش، حمل و نگهداری کالای قاچاق به شدت برخورد می شود و شهروندان می توانند گزارشات را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir   ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

 

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