پیگیری مسکن کارگری، درمانگاه مهرگان و پرداخت تسهیلات ۷۳۰ بازنشسته در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در نشست سه‌جانبه‌گرایی استان قزوین که با حضور عباس بیگدلی رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم تاکستان، روح‌الله عباسپور نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج، فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز، مدیرکل و اعضای شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کانون‌های بازنشستگان برگزار شد، مهم‌ترین مسائل حوزه کار، تولید و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، وحید انتظاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گزارشی از عملکرد اداره‌کل و دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرد و گفت: کسب رتبه سوم شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت در سطح کشور، حاصل تعامل، همدلی و تلاش مجموعه دستگاه‌های زیرمجموعه در استان است.

وی با اشاره به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف ساختمان کانون بازنشستگان، از آغاز اجرای طرح مسکن کارگری خبر داد و تأکید کرد: تأمین زمین، منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز، مهم‌ترین چالش‌های اجرای این طرح به شمار می‌رود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین از پرداخت ۷۳۰ فقره تسهیلات ویژه بازنشستگان خبر داد و اظهار کرد: با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرآیند پرداخت این تسهیلات ظرف سه تا چهار روز آینده انجام خواهد شد.

انتظاری در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه درمانگاه مهرگان اشاره کرد و افزود: اقدامات کارشناسی و مراحل اجرایی این پروژه در سطح استان انجام شده و برای تکمیل و به نتیجه رسیدن آن، پیگیری در سطح ملی ضروری است.

در ادامه این نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کانون‌های بازنشستگان، دیدگاه‌ها، مطالبات و پیشنهادهای خود را در حوزه‌های تولید، اشتغال، روابط کار، تأمین اجتماعی، درمان، مسکن کارگری، حمایت از بازنشستگان، انرژی، سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید مطرح کردند.

در پایان نیز پس از بحث و تبادل نظر، مصوبات این نشست با هدف پیگیری مطالبات جامعه کار و تولید و رفع موانع موجود به تصویب رسید و مقرر شد اجرای آن‌ها تا حصول نتیجه به‌صورت مستمر دنبال شود.

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