خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نشست سه‌جانبه‌گرایی استان قزوین مطرح شد؛

پیگیری مسکن کارگری، درمانگاه مهرگان و پرداخت تسهیلات ۷۳۰ بازنشسته در قزوین

پیگیری مسکن کارگری، درمانگاه مهرگان و پرداخت تسهیلات ۷۳۰ بازنشسته در قزوین
کد خبر : 1818016
لینک کوتاه کپی شد.

نشست سه‌جانبه‌گرایی استان قزوین با حضور نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان برگزار شد؛ نشستی که در آن مهم‌ترین مسائل حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله اجرای طرح مسکن کارگری، پرداخت تسهیلات بازنشستگان، پروژه درمانگاه مهرگان و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در نشست سه‌جانبه‌گرایی استان قزوین که با حضور عباس بیگدلی رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم تاکستان، روح‌الله عباسپور نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج، فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز، مدیرکل و اعضای شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کانون‌های بازنشستگان برگزار شد، مهم‌ترین مسائل حوزه کار، تولید و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، وحید انتظاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گزارشی از عملکرد اداره‌کل و دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرد و گفت: کسب رتبه سوم شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت در سطح کشور، حاصل تعامل، همدلی و تلاش مجموعه دستگاه‌های زیرمجموعه در استان است.

وی با اشاره به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف ساختمان کانون بازنشستگان، از آغاز اجرای طرح مسکن کارگری خبر داد و تأکید کرد: تأمین زمین، منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز، مهم‌ترین چالش‌های اجرای این طرح به شمار می‌رود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین از پرداخت ۷۳۰ فقره تسهیلات ویژه بازنشستگان خبر داد و اظهار کرد: با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرآیند پرداخت این تسهیلات ظرف سه تا چهار روز آینده انجام خواهد شد.

انتظاری در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه درمانگاه مهرگان اشاره کرد و افزود: اقدامات کارشناسی و مراحل اجرایی این پروژه در سطح استان انجام شده و برای تکمیل و به نتیجه رسیدن آن، پیگیری در سطح ملی ضروری است.

در ادامه این نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کانون‌های بازنشستگان، دیدگاه‌ها، مطالبات و پیشنهادهای خود را در حوزه‌های تولید، اشتغال، روابط کار، تأمین اجتماعی، درمان، مسکن کارگری، حمایت از بازنشستگان، انرژی، سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید مطرح کردند.

در پایان نیز پس از بحث و تبادل نظر، مصوبات این نشست با هدف پیگیری مطالبات جامعه کار و تولید و رفع موانع موجود به تصویب رسید و مقرر شد اجرای آن‌ها تا حصول نتیجه به‌صورت مستمر دنبال شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل