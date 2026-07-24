معاون امدادونجات هلالاحمر استان سمنان خبر داد:
10 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی واژگونی خودرو در محور میامی به شاهرود
معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان گفت: وقوع 2 حادثه رانندگی، شامل واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 و واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ال90 که هر 2 در محور مواصلاتی میامی به شاهرود در مسیر تهران به مشهد واقع در شرق این استان اتفاق افتاد، در مجموع 10 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، علیرضا باغبان افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 در کیلومتر 10 محور مواصلاتی میامی به شاهرود، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان سمنان اعلام شد. در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه شهدای میامی به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شد.
وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: پس از رسیدن نیروهای هلالاحمر مشخص شد این سانحه رانندگی 5 مصدوم برجای گذاشته است. نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی با همکاری عوامل اورژانس 115، مصدومان این حادثه رانندگی را به مرکز درمانی منتقل کردند.
معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان اظهار داشت: گزارش دیگری مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ال90 در کیلومتر 30 محور مواصلاتی میامی به شاهرود، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد. در این راستا تیم امدادی پایگاه شهدای میامی به محل حادثه اعزام شد.
باغبان به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه اشاره داشته و تصریح کرد: بررسیهای اولیه نیروهای امدادی نشان داد این سانحه رانندگی 5 مصدوم برجای گذاشته است. نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی با همکاری عوامل اورژانس 115، مصدومان این حادثه رانندگی را به مرکز درمانی منتقل کردند.