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رییس پلیس راه خراسان رضوی خبر داد:

3 کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور کاشمر به خلیل‌آباد

3 کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور کاشمر به خلیل‌آباد
کد خبر : 1817984
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رییس پلیس راه استان خراسان رضوی گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پژو 207 و یک دستگاه خودروی وانت‌نیسان در محور مواصلاتی کاشمر به خلیل‌آباد، منجر به واژگونی خودروی پژو 207 و در نهایت آتش‌سوزی این وسیله نقلیه شده است. این حادثه رانندگی 3 کشته و 2 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد سعیدی یگانه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پژو 207 و یک دستگاه خودروی وانت‌نیسان در محور مواصلاتی کاشمر به خلیل‌آباد، به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 استان اعلام شد. در این راستا بلافاصله مأموران پلیس راه به محل وقوع این حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد که وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پژو 207 و یک دستگاه خودروی وانت‌نیسان، منجر به واژگونی خودروی پژو 207 و در نهایت آتش‌سوزی این وسیله نقلیه شده است. این خودرو 5 سرنشین داشته که 3 نفر از این سرنشینان دچار حادثه آتش‌سوزی شده و جان باختند.

رییس پلیس راه استان خراسان رضوی اظهار داشت: راننده پژو 207 با مقداری جراحت به بیرون پرت شده و سرنشین صندلی جلو نیز با مقداری سوختگی از خودرو خارج می‌شود. اما 3 جوان بین 20 تا 23 سال در صندلی عقب این خودروی واژگون شده گرفتار می‌شوند و بر اثر وقوع حادثه آتش‌سوزی ناشی از نشت بنزین، جان می‌دهند.

سرهنگ سعیدی یگانه تصریح کرد: این حادثه رانندگی در محور مواصلاتی کاشمر به خلیل‌آباد که به صورت یک طرفه است، اتفاق افتاده و در جریان آن به دلیل عدم توجه راننده خودروی سواری پژو 207 به جلو و سپس تصادف با وانت‌نیسان رخ داده است. مصدومان حادثه با همکاری نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

 

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