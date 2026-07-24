رئیس اداره آموزش و پرورش کیش خبر داد:
جابهجایی حوزه برگزاری امتحانات نهایی دانشآموزان پسر جزیره کیش
رئیس اداره آموزش و پرورش جزیره کیش به جابهجایی حوزه برگزاری امتحانات نهایی دانشآموزان پسر در این جزیره اشاره کرده و گفت: در راستای پاسخ به دغدغههای والدین دانشآموزان و با توجه به مصوبه شورای تأمین سازمان منطقه آزاد کیش، محل برگزاری امتحانات نهایی دانشآموزان پسر تغییر کرد.
به گزارش ایلنا، عباس رجائیفرد افزود: حوزه برگزاری امتحانات از دبیرستان نمونه دولتی آیتالله خامنهای جزیره کیش به دبستان کوثر واقع در خیابان رز یکم فاز اف در پشت بازار پارس خلیج منتقل شده است. ضروری است داوطلبان پیش از برگزاری آزمون نسبت به شناسایی دقیق محل جدید اقدام کنند.
وی به دلایل اتخاذ تصمیم فوق اشاره کرده و ادامه داد: این تصمیم بر اساس تأکید وزارت آموزش و پرورش مبنی بر شناسایی و انتقال حوزههای امتحانات نهایی واقع در مجاورت مراکز حساس و نظامی به مکانهای امنتر و به منظور ایجاد آرامش و آسودگی خاطر دانشآموزان و خانوادهها اتخاذ شده است.
رئیس اداره آموزش و پرورش جزیره کیش اظهار داشت: در بازه زمانی 2 هفته گذشته و با تداوم حملات متجاوزان آمریکایی به کشور، دانشآموزان مناطق جنوبی از جمله جزیره کیش، نگرانیهایی را درباره برگزاری امتحانات نهایی مطرح کرده و خواستار برخی جابهجایی حوزه امتحانات نهایی شده بودند.
رجائیفرد به علت جابهجایی محل برگزاری امتحانات نهایی پسران اشاره داشته و تصریح کرد: حوزه امتحانات نهایی پسران جزیره کیش بنا به تشخیص متولیان امر به مکانی جدید جابهجا شده و دانشآموزان در این حوزه، در فضای آرامتر و محیطی امنتری بر اساس برنامه اعلام شده، امتحان خواهند داد.
وی بیان داشت: امتحانات نهایی دانشآموزان به علت تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور باید به صورت حضوری برگزار شود. این امتحانات نهایی به دلیل شرایط کشور، چند بار به تعویق افتاد. اما در نهایت با تصمیم ستاد عالی آزمونها از 21 تیر ماه سال جاری آغاز شده و تا 12 مرداد ماه نیز ادامه دارد.